تقرير يكشف أن ضعف الليرة التركية ناتج عن سوء الإدارة

قال تقرير لموقع أحوال التركي، أن الليرة التركية خسرت قرابة 15 في المئة مقابل الدولار منذ منتصف مارس ونحو 55 في المئة منذ بداية 2018 عندما بدأت أزمة العملة تجتاح الاقتصاد.

وتساءل الموقع "لماذا أصبحت الليرة ضعيفة جدا؟ ولماذا نتوقع أن تضعف أكثر؟" .. مجيباً بالقول أنه لا يكمن السبب في تزايد قوة الدولار. بل على العكس تماما. فقد انخفض الدولار إلى أدنى مستوى له مقابل العملات الرئيسية منذ أوائل يناير . وفي المقابل، نرى تداول الليرة قرب مستوى قياسي منخفض.

وبحسب التقرير، يعود ضعف الليرة التركية إلى سوء إدارة اقتصاد الدولة والسياسة النقدية. حيث أدت سياسات البنك المركزي المُتخذة خلال التدخل الرئاسي إلى حد كبير إلى إعاقة الطريقة التي ينبغي إدارة أسعار الفائدة بها.

لكن هذا الاتجاه ليس جديدا. وفي دراسة أعدها الاقتصاديان جيم جاكماكلي من جامعة إيشك وسلوى ديميرالب من جامعة كوتش في إسطنبول التي استشهدت بها رويترز في 2019، سُجّل "تراجعٌ كبير في مصداقية البنك المركزي في العقد الماضي".