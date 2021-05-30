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 إصابة 480 شخصًا بكورونا في كوريا الجنوبية

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الدمام - شريف احمد - أعلنت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية اليوم الأحد تسجيل 480 إصابة جديدة بكوفيد19- خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات في البلاد إلى 139 ألفا و 910 حالات.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن البلاد شهدت 6 حالات وفاة إضافية بالمرض، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى .1957

كما تعافي من المرض 642 شخصا خلال نفس الفترة ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 130 الفا و 381 حالة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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