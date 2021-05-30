شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تسعى لإعطاء 70٪ من البالغين جرعة واحدة بحلول 4 يوليو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وتشير البيانات الجديدة التي نشرت يوم السبت إلى أن أكثر من نصف البالغين في الولايات المتحدة- أو أكثر من 51 %- تم تطعيمهم بشكل كامل ضد فيروس كورونا

ووفقا لبيانات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، فإنه في الإجمالي تلقى حوالي 2ر167 مليون شخص تبلغ أعمارهم 18 عاما فأكثر على جرعة واحدة على الأقل من اللقاح.

وأشارت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إلى أنه عند الحديث عن إجمالي سكان الولايات المتحدة البالغ عددهم حوالي 330 مليونًا، فإنه قد تم بالفعل الآن تطعيم حوالي 40% بالكامل.

يشار إلى أنه يجري استخدام ثلاثة لقاحات في الولايات المتحدة:اللقاحان اللذان تم تصنيعهما من شركتي موديرنا وفايزر/بيونتك، اللذان يجري تقديمهما عبر جرعتين، بالإضافة إلى جونسون أند جونسون الذي يجري تقديمه عبر جرعة واحدة.

ووسعت السلطات الأمريكية هذا الشهر التصريح باستخدام لقاح فايزر/بيونتك ليشمل الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 12 عاما.