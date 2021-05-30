بعيدًا عن العيون.. رئيس وزراء بريطانيا تزوج في "حفل سري"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعيدا عن العيون.. رئيس وزراء بريطانيا تزوج في حفل سري

الأحد 30 مايو 2021

الخليج 365

كشفت تقارير إعلامية بريطانية، أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، عقد قرانه السبت على خطيبته كاري سيموندز في "حفل سري".



وقالت صحيفتا "ميل أون صنداي" و"ذا صن"، إن جونسون صاحب الـ56 عامًا والمعروف بحياته العاطفية الحافلة، تزوج من سيموندز البالغة 33 عاما في كاتدرائية وستمنستر الكاثوليكية بحضور أصدقاء مقربين وأقارب.

وجونسون ثاني رئيس وزراء بريطاني يتزوج خلال ولايته بعد روبرت جينكينسون الذي تولى رئاسة الوزراء قبل قرنين من الزمان وتزوج عام 1822 ايضا وهو في منصبه.

وجاء الزفاف بمثابة تطور مفاجئ بعد ورود تقارير في وقت سابق من هذا الأسبوع عن تحضير الخطيبين حفل زفاف يقام في 30 تموز/يوليو العام المقبل.

وأعلن جونسون وكاري خطوبتهما في كانون الاول/ديسمبر عام 2019 ولديهما طفل يبلغ عاما واحدا.

وبحسب "ميل اون صنداي" حضر الحفل نحو 30 شخصا السبت، وهو الحد الأقصى المسموح به حاليا بموجب اجراءات الحد من فيروس كورونا، بعد تلقيهم دعوات في اللحظة الأخيرة.

زواج سابق.. و4 أولاد

وجونسون تزوج مرتين في السابق وله اربعة أولاد من زوجته السابقة المحامية مارينا ويلير التي انفصل عنها عام 2018 واتم طلاقه منها في تشرين الاول/نوفمبر الماضي.

ويقال أيضاً أن لجونسون ابنة من علاقة غرامية سابقة، وعندما تم انتخابه عام 2019 كان أول رئيس وزراء بريطاني يعيش في داونينج ستريت مع شريكة بدون زواج.

وأنجبت سيموندز الرئيسة السابقة للاتصالات في حزب المحافظين ابنهما ويلفرد بعد أسابيع فقط على خروج جونسون من غرفة العناية المركزة حيث تعافى من حالة خطيرة من فيروس كورونا.

وسُلّطت الأضواء على الزوجين في الأسابيع الأخيرة بسبب تحقيق في فضيحة تتعلق بالكلفة العالية لإعادة تجديد ديكور شقتهما في داونينج ستريت.