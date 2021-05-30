متحف الحضارة يحتضن اجتماع الجمعية العمومية لغرفة التجارة الأمريكية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (أ ش أ):

احتضن المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط مساء أمس اجتماع الجمعية العمومية لغرفة التجارة الأمريكية تحت عنوان (ليلة في المتحف.. إحياء حضارة قديمة)، بحضور نخبة من الوزراء والسفراء وأعضاء الغرفة.

وتم بث هذا الاجتماع مباشرة عن طريقة تقنية (الفيديو كونفرانس) مع الغرفة التجارية بواشنطن والغرف التجارية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتم خلال فعاليات الاجتماع، استعراض الجهود التي بذلتها مصر للتعامل مع أزمة فيروس كورونا، وجهود الدولة لدعم قطاع السياحة والعاملين فيه خلال الجائحة، إلى جانب أبرز الاكتشافات والافتتاحات الأثرية.

كما تم عرض مجموعة من الأفلام الدعائية، والتي من بينها فيلم "عما وراء الكواليس" الخاصة بحدث موكب المومياوات الملكية، وفيلم عن مصنع المستنسخات الأثرية، وآخر عن متاحف شرم الشيخ وكفر الشيخ والمركبات الملكية، وآخر عن المتحف المصري الكبير.

وعقب الاجتماع ، تفقد أعضاء الغرفة الأمريكية، المتحف القومي للحضارة المصرية، وزاروا قاعة العرض المركزي وقاعة المومياوات الملكية، حيث أعربوا عن انبهارهم بالمقتنيات الأثرية وطريقة العرض المبهرة.

حضر الاجتماع وزراء: السياحة والآثار، والبترول والثروة المعدنية، والمالية، والتعاون الدولي، وقطاع الأعمال العام، والتربية والتعليم، والتعليم الفني، كما حضر الدكتور شريف كامل رئيس الغرفة الذي انتهت فترة رئاسته، وطارق توفيق الرئيس الجديد للغرفة.