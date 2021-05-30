«حزب الله» يجند سوريين لحماية أنبوب نفط إيراني

ابوظبي - سيف اليزيد - دمشق (وكالات)

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان عن أن ميليشيا «حزب الله» الإرهابي وميليشيات أخرى موالية لطهران في سوريا، جندت عشرات من السكان المحليين لحماية خط أنابيب ينقل النفط من الحدود السورية العراقية، وصولاً لمدينة حمص غربي البلاد.

وقال المرصد في بيان نشر على موقعه الرسمي، إن 250 شخصاً من مدينة حمص تم تجنيدهم بدعم «حزب الله» اللبناني لحماية خط النفط التابع للإيرانيين والممتد من الحدود السورية - العراقية وصولاً إلى حمص.

وقال المرصد، إن الأنبوب هو جزء من خطوط أنابيب «كركوك - بانياس»، ويقع في مناطق نفوذ إيران في سوريا.