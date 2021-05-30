محمد الفلاح - البحرية الأمريكية تفشل في اعتراض صاروخ باليستي

الأحد 30 مايو 2021

فشلت البحرية الأمريكية في اعتراض صاروخ باليستي متوسط المدى.



وذكرت وكالة الدفاع الصاروخي الأمريكية، أن سفينة حربية تابعة للبحرية الأمريكية أخفقت السبت، في تجربة لاعتراض صاروخ باليستي متوسط المدى.

وقالت الوكالة في بيان لها، أن هدف التجربة كان إظهار قدرة السفينة المزودة بنظام "إيجيس" للدفاع الصاروخي لرصد وتعقب واعتراض هدف عبارة عن صاروخ باليستي متوسط المدى، بإطلاق مزدوج لصاروخين من نوع (إس.إم-6).

وأضافت الوكالة أن عملية الاعتراض لم تتحقق، ولم تذكر الوكالة مكان إجراء التجربة، بحسب وكالة رويترز.

وعادة ما تجري الوكالة التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اختبارات للدفاع الصاروخي، وكانت أجرت في السابق بنجاح تجارب اعتراض للصواريخ باستخدام صواريخ من نوع (إس.إم-6).