شكرا لقرائتكم خبر عن هل تلعب تركيا دورا مفسدا في أفغانستان؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد موقع «آسيا تايمز» أن تركيا يمكن أن تلعب دورا مفسدا في أجواء السياسة الأفغانية عقب مغادرة القوات الأمريكية، رغم أن لديها ما يحفزها على تحقيق الاستقرار في ذلك البلد.

وبحسب تحليل لـ «جوناثان غورفيت»، منشور بالموقع، مع اقتراب موعد انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان في 11 سبتمبر، فإن مستقبل الدولة الواقعة في آسيا الوسطى على المحك.

وأضاف: من الدول التي تدرك ذلك إدراكًا تامًا، ولها روابط تاريخية وعرقية طويلة بأفغانستان، تركيا.

وأردف يقول: في الواقع، أدت مناورات اللحظة الأخيرة التي قامت بها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى جعل أنقرة في المقدمة في الجهود المبذولة لتأمين مستقبل أكثر استقرارًا للبلد الذي مزقته الحرب.

ومضى يقول: قد يتم استئناف مؤتمر سلام تدعمه الولايات المتحدة في إسطنبول، كان من المقرر عقده الشهر الماضي ولكن تم تأجيله إلى ما بعد رمضان، مع قيام تركيا بدور قيادي في هذه الدبلوماسية اليائسة.

تصاعد القتال

وأضاف الكاتب غورفيت: مع ذلك، مع تصاعد القتال على الأرض في أفغانستان، تحذر وكالات الإغاثة من كارثة إنسانية تلوح في الأفق، ويبدو أن هناك القليل من الأسباب للتفاؤل سواء بالمؤتمر أو بالتدخل الدبلوماسي التركي.

ونقل عن أندرو واتكينز، كبير المحللين لشؤون أفغانستان في مجموعة الأزمات الدولية، قوله لآسيا تايمز: إن احتمالية أن تجتمع جميع الأطراف معًا هنا منخفضة بشكل لا يصدق، عندما أعلنت الولايات المتحدة أنها ستنسحب، خرج الأكسجين من الغرفة، الآن هناك مساحة صغيرة لأي شخص للتركيز على أي شيء آخر.

وتابع الكاتب: مع ذلك، وعلى الرغم من كل ذلك، فإن تركيا في وضع فريد بين القوى الأجنبية المنخرطة الآن في أفغانستان، كانت القوات التركية من بين أوائل الذين انضموا إلى التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في عام 2001، وإن كان ذلك في دور غير قتالي.

وأضاف: تولى جنرال تركي قيادة قوة المساعدة الأمنية الدولية (إيساف) في يونيو 2002، مع مدربين عسكريين أتراك يعملون مع القوات المسلحة الأفغانية والشرطة.

واستطرد: أنشأت المؤسسات التركية مدارس ومعاهد تعليمية في جميع أنحاء أفغانستان، مع إنشاء قنصليات تركية في مدن أفغانية مثل هرات وقندهار.

وتابع: تتحدث الأقليات الأوزبكية والتركمان في أفغانستان أيضًا اللغات التركية وتشترك في الهوية العرقية مع تركيا.

ومضى يقول: أنقرة هي أيضًا حليف وثيق لباكستان، وكذلك قطر، حيث إن الأولى متورطة منذ فترة طويلة في الصراع الأفغاني وتستضيف الأخيرة بعثة طالبان الخارجية الوحيدة، كان هذا هو ما مكّن الدوحة من أن تصبح مكانًا لمحادثات السلام بين الولايات المتحدة والحكومة الأفغانية وطالبان التي بدأت العام الماضي.

نفوذ محتمل

ونقل الكاتب غورفيت عن واتكينز، قوله: في ظل وجود كل هذه الروابط، تحدث الناس منذ فترة طويلة عن نفوذ تركيا المحتمل في أفغانستان، على الرغم من أنه لم يتم رؤيته في كثير من الأحيان في الممارسة العملية، على مر السنين.

وتابع الكاتب: قد يكون المؤتمر القادم هو تلك الفرصة ولكن هناك العديد من العقبات على طول الطريق.

ومضى يقول: بينما توقفت حركة طالبان عن مهاجمة القوات الأمريكية وقوات التحالف الأجنبية الأخرى منذ أن أعلنت الولايات المتحدة أن قواتها ستنسحب، فقد كثفت مؤخرًا هجماتها على القوات الحكومية وأنصارها.

ونقل عن باتريشيا غوسمان، المديرة المساعدة لقسم آسيا في هيومن رايتس ووتش، قولها: التخمين الآن هو ما إذا كان رحيل الولايات المتحدة سيؤدي إلى مرحلة جديدة في الحرب الأهلية في أفغانستان.

كما نقل عن واتكيز، قوله: يبدو أن كلا الجانبين حريص على إظهار قوته العسكرية، طالبان مقتنعة بأن الحكومة الأفغانية ستنهار في اللحظة التي يغادر فيها الأجانب، بينما تعتقد قوات الحكومة الأفغانية أنها ستكون قادرة على الاستمرار إلى أجل غير مسمى.

وأردف الكاتب: قد يكون الانسحاب المحتمل للتمويل الأجنبي للحكومة الأفغانية وللمجموعة الواسعة من المشاريع الاجتماعية والثقافية والاقتصادية الجارية في البلاد كارثيًا أيضًا.

ونقل عن غوسمان، قولها: التعليم والرعاية الصحية ومجموعات المجتمع المدني كلهم يعتمدون كليًا على التمويل الأجنبي.

وتابع الكاتب: في الوقت نفسه، تواجه أفغانستان موجة جفاف كارثية هذا الصيف، بينما تشير الإحصائيات الحكومية الرسمية بالفعل إلى أن حوالي ثلث السكان يواجهون انعدام الأمن الغذائي، قد يرتفع هذا الرقم إلى حوالي النصف إذا لم تتم معالجة الجفاف قريبًا في بلد يعيش فيه حوالي 90 ٪ من السكان تحت خط الفقر.

كارثة إنسانية

ومضى يقول: بالتالي فإن نجاح مؤتمر إسطنبول في معالجة هذه القضايا هو بلا شك مهمة صعبة، ومع ذلك، بالنسبة لتركيا، هناك العديد من الحوافز بالنسبة لأنقرة لإنجاح المؤتمر.

وأضاف: هناك احتمال بحدوث كارثة إنسانية في أفغانستان تؤدي إلى توجه أعداد كبيرة من اللاجئين إلى الغرب، أي على الحدود الشرقية لتركيا.

وأردف: في عام 2020، أظهرت أرقام المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن الأفغان هم أيضًا أكبر مجموعة مهاجرة تخاطر بالعبور البحري الخطير في بحر إيجه، من تركيا إلى اليونان.

ونبه إلى أن تجنب أزمة لاجئين أخرى، سيكون حافزًا قويًا لمزيد من المشاركة من جانب أنقرة.

وأضاف: اقترح البعض بالفعل أن تركيا قد تحافظ على نوع من الوجود في أفغانستان بعد رحيل القوات الأمريكية.

ونقل عن غوسمان، قولها: لدى تركيا العديد من الخيوط والروابط مع أفغانستان، والمصالح التي تتجاوز هذه المرحلة الحالية.

وتابع الكاتب: يمكن لتركيا أن تستخدم المؤتمر ورغبة الولايات المتحدة في الخروج من أفغانستان كوسيلة لكسب نفوذ على واشنطن، في وقت يشهد توتر العلاقات الأمريكية التركية.

ونوه بأن تركيا قد تلعب دورا مفسدا، لا سيما أنه انتشرت أنباء قبل أيام تفيد بأن تركيا قد تتخلى عن مهمتها الحالية المتمثلة في تأمين مطار كابول قبل الانسحاب الأمريكي، وهي خطوة من شأنها أن تقوض بشدة أمن العديد من السفارات الغربية التي تستخدم المطار لنقل الأفراد من وإلى مطار العاصمة الأفغانية.