شكرا لقرائتكم خبر عن حكومة الظل في ميانمار تستعرض قوة مسلحة جديدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت الحكومة السرية التي شكلها معارضو المجلس العسكري الحاكم في ميانمار إن الدفعة الأولى من المجندين انتهت من التدريبات اللازمة لتشكيل قوة دفاع جديدة وبثت مقطعا مصورا للمجندين وهم ينظمون عرضا بالزي العسكري.

وكانت حكومة الوحدة الوطنية أعلنت أنها ستشكل قوة للدفاع الشعبي للتصدي للجيش الذي استولى على السلطة في الأول من فبراير وأطاح بالزعيمة المنتخبة أونج سان سو تشي، وأغرق الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا في حالة من الفوضى.

وبُث المقطع المصور الخاص بحفل التخرج، الجمعة، باسم يي مون وزير دفاع حكومة الظل.

وقال ضابط لم يتم الكشف عن هويته في الحفل إن «هذا الجيش أنشأته الحكومة المدنية الرسمية. ويجب أن تكون قوة الدفاع الشعبي متحالفة مع الشعب وتحمي الناس. سنقاتل لكسب هذه المعركة». ولم يرد متحدث باسم المجلس العسكري على اتصالات تطلب التعليق على ذلك.

من جهة قالت الولايات المتحدة إنها تشعر بالقلق الشديد لاعتقال مواطن أمريكي يعمل صحفيا في ميانمار، وإنها مارست ضغوطا على الحكومة العسكرية هناك للإفراج عنه.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن مسؤولين قنصليين في السفارة الأمريكية في يانجون حاولوا زيارة الصحفي دانييل فينستر لكن لم يسُمح لهم بذلك.

ويعمل فينستر مديرا لتحرير (فرونتير ميانمار) أحد أكبر المواقع الإخبارية المستقلة في البلاد. وقال الموقع إن السلطات اعتقلته، الاثنين الماضي، في يانجون بينما كان يستعد للسفر إلى ماليزيا.