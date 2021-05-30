شكرا لقرائتكم خبر عن جونسون يتزوج خطيبته في مراسم غير معلنة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لندن – رويترز

ذكرت صحيفة "صن" البريطانية، الأحد، أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تزوج خطيبته كاري سيموندس في مراسم غير معلنة بكاتدرائية وستمنستر، السبت.

ورفضت متحدثة باسم مكتب جونسون في داونينج ستريت التعليق على التقارير.

وقالت الصحيفة إن الضيوف تلقوا دعوات في اللحظة الأخيرة إلى الحفل وسط لندن. وأضافت أن حتى كبار أعضاء مكتب جونسون لم يكونوا على علم بخطط الزفاف.

وتقتصر حفلات الزفاف في إنجلترا حاليا على 30 شخصا بسبب قيود مكافحة كوفيد-19.

ويعيش جونسون (56 عاما) وسيموندس (33 عاما) سويا في داونينج ستريت منذ أن أصبح جونسون رئيسا للوزراء في عام 2019. وفي العام الماضي أعلنا خطبتهما وأنهما ينتظران مولودا. وولد ابنهما ويلفريد لوري نيكولاس جونسون في أبريل/ نيسان الماضي.