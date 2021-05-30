شكرا لقرائتكم خبر عن «الوباء» يضغط على شرقي آسيا بـ «المتحورات» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعرب الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية عن «القلق» حيال ظهور نسخ «كورونا» المتحورة الأشد عدوى، في وقت اكتشفت نسخة هجينة جديدة متحورة للفيروس في فيتنام.

حذّر مدير الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية هانز كلوغه من أنه لن يكون بالإمكان تجاوز «كوفيد-19» قبل تطعيم 70 في المئة من سكان العالم. وقال لفرانس برس: «سينتهي الوباء عندما نصل إلى نسبة تطعيم قدرها 70 في المئة على الأقل»، مشيراً إلى أن وتيرة التحصين لا تزال «بطيئة جداً» في أوروبا.

أكد كلوغة ضرورة تسريع وتيرة التطعيم؛ لوضع حد للوباء الذي طال أمده «أكثر مما كان متوقعاً».

وأفاد، «خلال أي وباء، السرعة مهمة»، مشيراً إلى غياب هذا العامل في بداية انتشار «كوفيد- 19». وتابع، «الوقت يدهمنا... علينا تسريع وتيرة (حملة التطعيم)، علينا زيادة عدد اللقاحات» المتاحة. حيث تزيد شدة عدوى النسخ المتحوّرة من الفيروس من حدة القلق.

يذكر أنه في المناطق ال53 التي تعدّها منظمة الصحة العالمية ضمن أوروبا، تلقى 26 في المئة من السكان جرعة أولى من اللقاحات. وتلقى 36,6 في المئة من سكان الاتحاد الأوروبي جرعة واحدة على الأقل من اللقاحات، بحسب تعداد لفرانس برس، بينما تم تطعيم 16,9 في المئة بشكل كامل.

قلق من المتحورات

كما أعرب كلوغة عن قلقه حيال المستوى المرتفع لانتقال العدوى بالنسخ المتحوّرة لفيروس «كورونا»، وقال: «نعرف مثلاً بأن بي.1617 (المتحوّرة الهندية) أشد عدوى من بي.117 (المتحوّرة البريطانية) التي كانت في الأساس معدية أكثر من النسخة السابقة» من الفيروس، لكنه شدد على أن اللقاحات فعالة ضد النسخ المتحورة الحالية من الفيروس.

سلالة أشد خطراً

أعلنت وزارة الصحة في فيتنام عن اكتشاف سلالة جديدة من فيروس «كورونا»، وهي مزيج من سلالتي الفيروس اللتين تم اكتشافهما في الهند وفي بريطانيا. وأفادت وسائل إعلام رسمية، أمس السبت، أن النسخة الجديدة المتحوّرة لفيروس «كورونا» تنتقل سريعاً عبر الجو.

وقال وزير الصحة نغوين ثان لونغ، خلال اجتماع وطني لمناقشة الوباء، أمس السبت: «اكتشفنا نسخة هجينة جديدة من النسختين الهندية والبريطانية». وتابع، «من العلامات المميّزة لهذه النسخة انتقالها سريعاً عبر الجو. يزداد تركز الفيروس في سوائل الحلق بشكل سريع وينتشر بقوة بالغة في البيئة المحيطة».

ولم يحدد عدد الإصابات التي تم تسجيلها بالنسخة الجديدة، لكنه ذكر أن فيتنام ستعلن قريباً اكتشافها على خريطة العالم للمتحوّرات الجينية.

وأفادت وزارة الصحة أنه كانت هناك سبع نسخ متحورة معروفة لفيروس «كورونا» في فيتنام قبل إعلان لونغ.

وتحاول البلاد جاهدة التعامل مع انتشار جديد للفيروس في أكثر من نصف أراضيها، بما في ذلك في مناطق صناعية ومدن كبرى مثل هانوي ومدينة هو شي منه.

سجّلت فيتنام أكثر من 6700 إصابة، بينها 47 وفاة بالفيروس، معظمها منذ إبريل/نيسان.

حظيت الدولة الشيوعية في السابق بإشادات واسعة؛ لاستجابتها الوبائية، إذ فرضت تدابير حجر واسعة، وقامت بعمليات تعقّب مشددة لمخالطي المصابين، ما ساعد على إبقاء معدّلات الإصابة منخفضة نسبياً.

وأثارت موجة الإصابات الجديدة قلق السكان والحكومة، وسارعت السلطات في فرض قيود مشددة على الحركة والنشاط التجاري. وأصدرت أوامر بإغلاق المقاهي والمطاعم وصالونات تصفيف الشعر والتدليك والأماكن السياحية والدينية في أجزاء عدة من البلاد.

حصّنت فيتنام، التي تعد 97 مليون نسمة، أكثر بقليل من مليون مواطن. وبدأت مؤخراً تسريع وتيرة التطعيم، على أمل الوصول إلى مناعة جماعية بحلول أواخر العام، بحسب وزير الصحة.

وأفادت وسائل الإعلام الرسمية أن السلطات دعت السكان والأعمال التجارية للتبرع من أجل المساعدة في الحصول على اللقاحات، بينما تم طلب المساعدة من سفارات ومنظمات دولية.

تملك فيتنام حالياً ما يقرب من مليوني جرعة من لقاح «أسترازينيكا»، لكنها أكدت أنها ستشتري أكثر من 30 مليون جرعة من لقاح «فايزر». كما تجري محادثات مع روسيا لإنتاج «سبوتنيك-في»، وفق وسائل إعلام رسمية، فيما تعمل على تطوير لقاح على أرضها.

المتحور التايلاندي

أثار إطلاق بريطانيا اسم «المتحور التايلاندي» على نسخة متحورة لفيروس «كورونا»، حفيظة تايلاند التي اعترضت على التسمية. وطلبت الحكومة التايلاندية من المواطنين عدم تسمية السلالة الجديدة من «كورونا»، التي تم اكتشافها في المملكة المتحدة ب«المتحور التايلاندي».

وجاء تعليق السلطات في تايلاند بعد أن أعلنت هيئة الصحة العامة في إنجلترا أنها اكتشفت متغيراً جديداً تم اكتشافه لأول مرة في تايلاند. وسجلت بريطانيا أكثر من 100 إصابة بنسخة متحورة ل«كورونا» أطلقت عليها اسم «المتحور التايلاندي».

وأكد مسؤولو الصحة ببريطانيا في وقت سابق من هذا الأسبوع أنه تم اكتشاف 109 حالات من النوع التايلاندي المعروف باسم «C.36.3» في البلاد. وعلى الرغم من أنه لم يتم إدراجه حتى الآن كمتغير مثير للقلق، إلا أن الهيئات الصحية في البلاد تراقب معدل الإصابة عن كثب. (وكالات)