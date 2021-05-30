شكرا لقرائتكم خبر عن السياسة «تسمم» تحقيق «كوفيد-19» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حذّرت منظمة الصحة العالمية من أن السياسة تعرقل جهود الكشف عن مصدر وباء «كوفيد-19»، مشددة على أن العلماء بحاجة إلى المساحة التي تمكنّهم من أداء عملهم لحل اللغز.

الفصل بين العلم والسياسة

قال مدير عام برنامج الطوارئ في المنظمة مايكل راين للصحفيين: «نطلب بفصل العلم عن السياسة، وبأن نُترك لإيجاد الإجابات التي نحتاج إليها في أجواء مناسبة وإيجابية»، وحذّر من أن «هذه العملية برمّتها تتعرّض للتسميم من السياسة».

وتواجه المنظمة التابعة للأمم المتحدة ضغوطاً متزايدة لإجراء تحقيق جديد ومعمّق أكثر بشأن منشأ فيروس «كورونا» المستجد، لكنها لم تضع حتى الآن إطاراً زمنياً لذلك.

«لا إطار زمنياً»

أعلنت منظمة الصحة العالمية ، الجمعة، أنها لا تزال بانتظار توصيات فريق من خبراء المنظمة التقنيين بشأن طريقة المضي قدماً. وأفادت الناطقة باسم المنظمة فاضلة شايب الصحفيين بأن «الفريق التقني سيعدّ مقترحاً بشأن الدراسات المقبلة التي سيتوجب إجراؤها، وسيرفعه إلى المدير العام». وتابعت، «سنعمل بعد ذلك مع الدول الأعضاء بشأن الخطوات المقبلة»، مشيرة إلى عدم وجود إطار زمني لذلك.

تقرير الخيراء الذي نشر أواخر مارس/ آذار بعد تأخير طويل، لم يتضمن أي استنتاجات ثابتة، واكتفى الخبراء الدوليون والصينيون بطرح سلسلة نظريات رتّبوها بناء على مدى احتمال صحّتها وفق اعتقادهم. وجاء في التقرير بأن السيناريو الأكثر ترجيحاً هو أن يكون الفيروس انتقل من الخفافيش إلى البشر عبر حيوان وسيط، بينما صنّف نظرية تسرّب الفيروس من مختبر بأنها «مستبعدة بدرجة كبيرة».

المزيد من التحقيق

وأصر مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس بأن جميع الفرضيات مطروحة، وهناك حاجة لمزيد من التحقيق. واكتسبت نظرية تسرب الفيروس من مختبر متخصص في هذا المجال في ووهان مزيداً من الزخم في الولايات المتحدة مؤخراً، بعدما اعتُبرت طويلاً بأنها مجرّد نظرية مؤامرة يمينية فيما رفضتها بكين بشكل قاطع.

وأكد عدد من العلماء الدوليين البارزين على وجوب التعمّق في الفرضية ودراستها علمياً بشكل أكبر.

وقال راين: «لدى كل دولة وكيان حرية التمسك بنظرياتها الخاصة بشأن المصدر.. إنه عالم حر».

لكنه اشتكى من أن النقاش بشأن عملية البحث عن مصدر الفيروس ودور منظمة الصحة العالمية فيها يزيد من صعوبة التركيز على الجانب العلمي. وقال: «وضع منظمة الصحة العالمية في موقع كهذا أمر غير منصف بالنسبة للعلم الذي نمارسه». وتابع، «يضعنا ذلك كمنظمة، بصراحة، في موقع من المستحيل على أساسه إيصال جميع الإجابات التي يريدها العالم».(وكالات)