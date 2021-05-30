شكرا لقرائتكم خبر عن رقم قياسي لفودين ثالث المراهقين الإنجليز في النهائي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصبح فيل فودين لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي «مواليد 28 مايو/أيار 2000»، ثالث أصغر لاعب إنجليزي يبدأ في نهائي دوري الأبطال، بعد أوين هارجريفز لصالح بايرن ميونيخ في عام 2001 (20 عاماً و123 يوماً)، وترينت ألكسندر أرنولد مع ليفربول في كل من 2018 (19 عاماً و231 يوماً) و2019 (20 عاماً و237 يوماً).

وشارك فودين صاحب ال21 عاماً ويوم واحد، أمس، أساسياً في تشكيل مانشستر سيتي أمام تشيلسي بنهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان فيل فودين، قد أصبح أصغر لاعب إنجليزي يشارك في دوري أبطال أوروبا، في الأدوار الإقصائية، عندما بدأ لقاء مانشستر سيتي أمام بازل السويسري الذي أقيم على ملعب الاتحاد في إياب ثمن نهائي البطولة القارية، يوم 7 مارس/ آذار 2018، وكان يبلغ وقتها 17 عاماً و283 يوماً، وانتهت المباراة بفوز بازل 2-1، لكن التأهل كان من نصيب مانشستر سيتي، حيث كان فاز في لقاء الذهاب 4-0.

وفي 6 ديسمبر / كانون الأول 2017، حطم فودين الرقم القياسي الذي كان يحتفظ به جوش مكيشران سابقاً، ليصبح أصغر لاعب إنجليزي، بعمر 17 عاماً و192 يوماً، يشارك كأساسي في مباراة في دوري أبطال أوروبا، وذلك في الهزيمة 2-1 أمام شاختار دونيتسك، كما أصبح أول لاعب من مواليد عام 2000 يشارك كأساسي في مباراة في المسابقة.

مونديال الناشئين

وكان فودين قد سطع نجمه وعرفه الجمهور الإنجليزي، من خلال بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة، التي أقيمت في الهند عام 2017، وآنذاك فاز بجائزة الكرة الذهبية في البطولة، وعندما شارك لأول مرة مع السيتي خلال نفس العام وفي ديسمبر/ كانون الأول، حصل على جائزة شخصية العام الرياضية الشابة من «بي بي سي».

أكثر من لاعب وسط

ويلعب فودين بالقدم اليسرى، ويمكنه اللعب كظهير جناح، أو كجناح على اليمين، على الرغم من وصفه بيب جوارديولا بأنه «أكثر من لاعب وسط».. ففي عام 2017، وصفه جوارديولا بأنه «لاعب مميز»، قائلاً: «من الخطر قول أشياء جيدة عن اللاعبين الشباب؛ لأنهم ما زالوا صغاراً، وعليهم أن يكبروا، وعليهم أن يتعلموا الكثير والكثير من الأشياء، ولكن لدينا الكثير من الثقة لمساعدته؛ لأننا نعتقد أنه رجل لديه إمكانيات فذة».

وفي عام 2018، وصفه كاتب كرة القدم المخضرم برايان غلانفيل بأنه «مراهق موهوب ومبكِّر النضوج»، مضيفاً: «اللاعبون الشباب بمهارته وجودة إبداعه قليلون للغاية على الأرض».

تشيلسي عقدة جوارديولا

أصبح تشيلسي هو عقدة الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، بعدما أصبح أكثر فريق انتصر عليه (8 مرات)، وهي المرة الأولى التي يخسر فيها جوارديولا أمام نفس الفريق في 3 مباريات متتالية، منذ ليفربول في عام 2018.