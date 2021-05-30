شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة بالغة لدي بروين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تلقى مانشستر سيتي الإنجليزي ضربة قاسية في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام تشيلسي، في الدقيقة 58 من المباراة؛ حيث تعرض نجم السيتي، البلجيكي كيفين دي بروين، لإصابة بالغة في الوجه وأسفل العين بعد التحام عنيف مع مدافع تشيلسي، أنطونيو روديجر.

وسقط البلجيكي على أرض الملعب، وجرت محاولات لعلاجه لكي يكمل المباراة، إلا أن الضربة التي تلقاها في وجهه كانت قوية، ليخرج في الدقيقة 59 وينزل جابرييل جيسوس.

يذكر أن تشيلسي عانى الإصابات أيضاً؛ حيث تعرض مدافعه تياجو سيلفا للإصابة في الشوط الأول، ما أدى إلى دخول أندرياس كريستينسن مكانه.