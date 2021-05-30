شكرا لقرائتكم خبر عن تياجو سيلفا أكبر لاعب لتشيلسي في النهائي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصبح المدافع البرازيلي المخضرم تياجو سيلفا، البالغ 36 عاماً و249 يوماً، أكبر لاعب يظهر مع تشيلسي في نهائي أوروبي، متجاوزاً كلود ماكيليلي ضد مانشستر يونايتد في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2008 (35 عاماً و93 يوماً).

كما أصبح سيلفا لاعب ميلان وسان جيرمان السابق خامس لاعب يلعب في نهائي دوري أبطال أوروبا في مواسم متتالية مع فرق مختلفة، بعد مارسيل ديسيلي وباولو سوزا وصامويل إيتو وألفارو موراتا.

وفرض تياجو سيلفا على الرغم من كبر سنه نفسه أساسياً على تشكيلة تشيلسي منذ انضمامه إلى «البلوز» هذا الموسم قادماً من باريس سان جيرمان الفرنسي بعقد لمدة عام قابل للتمديد.

وانتقل سيلفا لسان جيرمان في صيف 2012 قادماً من ميلان الإيطالي مقابل 42 مليون يورو، وقد استطاع التتويج مع الفريق الفرنسي ب23 لقباً محلياً، أبرزها 7 بطولات للدوري الفرنسي.

وعد سيلفا أكثر لاعب برازيلي شارك في مباريات بتاريخ سان جيرمان بواقع 315 مباراة، سجل خلالها 17 هدفاً، كما كان أكثر لاعب شارك في تاريخ النادي الفرنسي بالبطولة الأوروبية العريقة.

كما شارك سيزار أزبيليكويتا للمرة العاشرة مع تشيلسي في نهائي إحدى البطولات معادلاً رقم الأسطورتين جون تيري ودروجبا، في حين أن لاعبين فقط شاركوا أكثر منه وهم فرانك لامبارد والحارس تشيك برصيد 12 نهائياً.