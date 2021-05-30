شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين والأردن تدعمان استضافة مؤتمر الأطراف والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الدكتور محمد بن مبارك بن دينه المبعوث الخاص لشؤون المناخ الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة في البحرين دعم مملكة البحرين لطلب استضافة دولة الإمارات للدورة ال28 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP 28» في أبوظبي عام 2023.

وأكد ثقة مملكة البحرين الكبيرة بالإمكانات المتقدمة والقدرات المتميزة التي تمتلكها دولة الإمارات لاستضافة الدورة ال28 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي COP 28، والتي من شأنها إنجاح فعاليات هذا المؤتمر المهم، وتحقيق أهدافه المنشودة بالشكل الذي يعطي دفعة قوية للجهود الدولية تجاه التغير المناخي، والذي يشكل تحديّاً كبيراً للمجتمع الدولي والإنسانية جمعاء.

وشدد المبعوث الخاص لشؤون المناخ على دعم مملكة البحرين الكامل لطلب دولة الإمارات لاستضافة هذا المحفل الدولي الكبير، ومساهمة المملكة في إنجاحه على كافة المستويات، منوّهاً إلى أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي؛ من دول ومؤسسات وهيئات معنية بالمناخ؛ وذلك لتوحيد الأداء في التعامل مع المتغيرات المناخية ونتاجاتها؛ من خلال استثمار الجهود التي تُبذل في هذا الإطار.

من جهته، أكد نبيل مصاروة وزير البيئة بالمملكة الأردنية الهاشمية موافقة ودعم الأردن، لطلب استضافة دولة الإمارات للدورة الثامنة والعشرين للمؤتمر.

وقال: «إننا في وزارة البيئة نثمن ونقدر هذا الدور العربي الكبير الذي تقوم به دولة الإمارات الشقيقة، والذي يصب في مصلحة العمل العربي المشترك تجاه القضايا البيئية عامة، والتغير المناخي خاصة».

(وام)