مقتل وإصابة ٧ أشخاص جراء إطلاق نار في ميامي الأمريكية

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (د ب أ)

أعلنت الشرطة الأمريكية أن شخصًا قتل وأصيب ستة آخرون في حادث إطلاق نار في مدينة ميامي الأمريكية.

وذكرت شبكة "سي إن إن" نقلاً عن الشرطة اليوم السبت أنها وصلت إلى مكان الحادث بمنطقة وينوود بميامى وعثرت على أشخاص مصابين بجروح بدت أنها ناجمة عن إطلاق نار.

وأضافت أن عددًا من الضحايا وصلوا إلى المستشفى بأنفسهم، بينما نُقل مصاب واحد عن طريق السلطات المعنية.

وأشارت إلى أن شخصًا لقي حتفه بعد ذلك متأثرًا بجراحه، بينما يتماثل الآخرون للشفاء.

ولم تكشف الشرطة عن معلومات أخرى بشأن إطلاق النار أو ما إذا كان هناك مشتبه به محتمل أو أي عمليات احتجاز قامت بها.