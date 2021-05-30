محكمة مصرية تؤجل نظر قضية سفينة «إيفر جيفين»

ابوظبي - سيف اليزيد - القاهرة (وكالات)

قررت المحكمة الاقتصادية الابتدائية بالإسماعيلية في مصر أمس، تأجيل جلسة إعادة نظر ثبوت الدين وصحة إجراءات الحجز التحفظي على السفينة البنمية الجانحة بقناة السويس «إيفر جيفين» إلى جلسة 20 يونيو المقبل.

وجاء قرار المحكمة، برئاسة المستشار أحمد جاد اليوم، لإنهاء التفاوض كطلب طرفي الدعوى والإعلان بصحف التدخل وسداد الديون المقررة قانونياً.

وطالب دفاع هيئة قناة السويس، هيئة الدائرة الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية، بتأجيل الإجراءات القانونية لدراسة الطلب المقدم من ملاك السفينة الجانحة بشأن تسوية النزاع ودياً.

وبدأت أمس، وقائع جلسة النظر في الدعوى القضائية المقامة من قبل هيئة قناة السويس بشأن ثبوت الحجز التحفظي على السفينة البنمية التي جنحت في 23 مارس الماضي.

وقضت المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية «الدائرة الاستئنافية» الأحد الماضي، بعدم اختصاصها نوعيًا وأحالت الدعوى المقامة من قناة السويس إلى المحكمة الاقتصادية الابتدائية لنظرها.

وأصدرت المحكمة حكمًا في الاستئناف المقدم من الشركة المالكة للسفينة «إيفر جيفين»، برفض الاستئناف المقام من ملاك السفينة طعناً على الحكم الصادر برفض التظلم المقدم منهم على أمر الحجز التحفظي الموقع على السفينة والذي سبق وأن أصدرته المحكمة الاقتصادية «الدائرة الثانية الابتدائية» بجلسة الرابع من مايو الماضي.