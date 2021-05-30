مصر تطالب بتعزيز أمن قوات حفظ السلام الدولية

ابوظبي - سيف اليزيد - القاهرة (وكالات)

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ، أمس، التزام بلاده بدعم السلم والأمن الدوليين.

وقال المتحدث، في بيان صحفي بمناسبة الاحتفال باليوم الدولي لحفظ السلام الدولي، الذي يصادف 29 مايو من كل عام، إن مصر تبعث برسالة تحية وتقدير إلى الآلاف من الرجال والنساء العاملين ضمن قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام.

وأشار إلى أن المهام التي يقومون بها والتضحيات العظيمة التي يقدمونها تشكل خدمة جليلة للإنسانية، خاصة في ظل الأوضاع الحالية المرتبطة بجائحة كورونا والتي تفرض مزيداً من التحديات الصعبة وتمثل عبئاً إضافياً على عمليات حفظ السلام التي تعمل في بيئات أمنية وإنسانية تتسم بالصعوبة والخطورة.

وأوضح أن مصر تشارك حالياً في 6 بعثات حفظ سلام للأمم المتحدة في أفريقيا تضم في قوامها أكثر من ثلاثة آلاف من عناصر الجيش والشرطة المصريين، وأنها تحتل المركز السابع بين أكبر الدول المساهمة بقوات على مستوى الأمم المتحدة.

ولفت المتحدث إلى أن مصر كانت دوماً في طليعة الدول الداعمة لعمليات حفظ السلام بالأمم المتحدة منذ مشاركتها ببعثة الأمم المتحدة في الكونغو عام 1960، وأنها تعتزم مواصلة القيام بهذا الدور، منوهاً بما تتمتع به القوات المصرية المشاركة في مهام حفظ السلام من حرفية عالية والتزام بأعلى معايير السلوك والأداء المهني، فضلاً عن التوسع في مشاركة العناصر النسائية المصرية ضمن قوات حفظ السلام.

وأكد المتحدث تعقّد البيئات الأمنية التي تعمل فيها عمليات حفظ السلام وتصاعد الأخطار والتهديدات التي تواجهها، مما يتطلب تكثيف الجهود لتعزيز أمن وسلامة القوات.

وأضاف أن مصر تدعم من هذا المنطلق مبادرة السكرتير العام للأمم المتحدة لتطوير حفظ السلام، وتحرص على تعزيز كفاءة منظومة حفظ السلام الأممية من خلال تقديم رؤى وإسهامات موضوعية تمثلت في خريطة طريق القاهرة لتطوير أداء عمليات حفظ السلام المعروفة باسم «خريطة طريق القاهرة»، والتي اعتمدها الاتحاد الأفريقي كموقف أفريقي مشترك إزاء تطوير وتعزيز أداء عمليات حفظ السلام.