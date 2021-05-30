مقتل 3 في انفجار قنبلة شمال أفغانستان

ابوظبي - سيف اليزيد - كابول (رويترز)

أعلنت الشرطة الأفغانية، أمس، أن قنبلة على جانب طريق أصابت حافلة كانت تقل أعضاء بهيئة تدريس جامعية بشمال البلاد، وهو ما أسفر عن مقتل ثلاثة محاضرين وجرح 15 آخرين. ووقع الحادث في شاريكار عاصمة إقليم باروان. وقال سالم نوري المتحدث باسم شرطة الإقليم: إن الحافلة كانت تقل محاضرين من جامعة البيروني.

وذكر حامد عبيدي، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، أن بعض الجرحى في حالة حرجة.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث.

واستهدفت هجمات، ومنها قنابل على جانب الطرق وقنابل مغناطيسية صغيرة تثبت بالحافلات، أفراد أمن وقضاة ومسؤولين بالحكومة ونشطاء وصحفيين خلال الشهور الأخيرة.

وتلقي الحكومة في الغالب بالمسؤولية في هذه الهجمات على حركة «طالبان»، لكن الحركة تنفي ضلوعها.

وازداد العنف على نحو حاد منذ إعلان واشنطن في الشهر الماضي اعتزامها سحب كل قواتها من أفغانستان بحلول 11 سبتمبر المقبل.

وأدى هجوم بقنبلة خارج مدرسة بالعاصمة كابول قبل ثلاثة أسابيع إلى مقتل 68 وإصابة 165.