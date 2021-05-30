تراجع إصابات «كورونا» بالهند وسلالة جديدة في فيتنام

ابوظبي - سيف اليزيد - هانوي (رويترز)

ذكر وزير الصحة الفيتنامي نجوين ثانه لونج، أمس، أن بلاده اكتشفت سلالة جديدة من فيروس كورونا، وهي مزيج من سلالة «كوفيد- 19» الهندية والبريطانية، وتنتشر بسرعة عن طريق الهواء.

وبعد نجاح احتواء فيروس كورونا معظم العام الماضي تتصدى فيتنام حالياً لتفش ينتشر بسرعة أكبر.

وأصيب نحو 3600 شخص بكورونا في 31 من بين 63 من مدن وأقاليم فيتنام، منذ أواخر أبريل، فيما يمثل أكثر من نصف إجمالي الإصابات في البلاد.

وقال لونج: «بعد إجراء التسلسل الجيني على مرضى جرى اكتشافهم حديثاً، اكتشفنا سلالة جديدة، وهي مزيج من سلالتي الهند والمملكة المتحدة». ونقلت صحيفة «فن إكسبريس» عن لونج قوله: إن فيتنام ستعلن عن السلالة المكتشفة حديثاً للعالم قريباً.

جاء ذلك، فيما سجلت الهند 173 ألفاً و790 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» خلال الساعات الـ24 الماضية، في أقل حصيلة إصابات يومية منذ 45 يوماً، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين إلى 27.7 مليون شخص.

وذكرت وزارة الصحة الهندية أن حصيلة الوفيات اليومية ظلت فوق حاجز 3 آلاف وفاة، بتسجيل 3617 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى نحو 322 ألفاً.