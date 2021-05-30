تفاقم الأزمة الإنسانية جراء كارثة طبيعية في الكونغو

ابوظبي - سيف اليزيد - قال الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسكيدي إن الوضع في غوما "خطر" لكنه تحت السيطرة، بعد ثوران بركان نيراغونغو وإجلاء مئات الآلاف بشكل مفاجئ من عاصمة منطقة شمال كيفو بشرق البلاد.

يأتي ذلك فيما تتفاقم الأزمة الإنسانية لمئات آلاف النازحين الذين اضطروا لترك ديارهم في المنطقة للنجاة من البركان.

وغادر نحو 400 ألف من السكان مدينة غوما، بعد ثوران بركان نيراغونغو وخلال أسبوع من الهزات الارتدادية المتلاحقة.

وكادت معاناة الناس تزيد تفاقماً عندما قالت الحكومة خطأ إن بركان "مورارا" الذي يعتبر فوهة في بركان جبل "نياموراغيرا" على بعد 25 كيلومتراً شمال غوما ثار صباح السبت، قبل أن تعلن أن "إنذارًا كاذبًا" كان وراء النبأ الذي أثار حالة ذعر عقب أسبوع من انفجار بركان نيراغونغو الذي تسبب بدمار واسع وموجة نزوح كبيرة.

وأكد مرصد البراكين في غوما أنه بينما يُلحظ "نشاط مكثف" في بركان "نياموراغيرا" الثاني، فإنه "لم يحدث ثوران بركاني" فيه.

وفي المساء، قال الرئيس الكونغولي إن الوضع في غوما "خطر بالتأكيد، لكنه تحت السيطرة".

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي، أنه "كان من الضروري للغاية إخلاء المدينة"، في إشارة إلى الإخلاء المفاجئ الذي أمر به الخميس الماضي، بينما "ما زلنا حتى الآن لا نعرف ما يمكن أن يحدث".

وقال "غادر النازحون في أعقاب وضع غير مسبوق: الانفجار نفسه لم يتوقعه أي مرصد في العالم...، لم يره أحد، مثل هذه الأمور تحدث... إن تدفق الحمم البركانية تحت الأرض فتح الباب أمام العديد من الفرضيات، وكلها كانت تهدد حياة مواطنينا في غوما، وكان من الضروري جدًا إخلاء المدينة".

وقال "أفضل أن أضطر إلى رعاية الأهالي المشردين، بدلاً من أن يهلكوا جراء كارثة طبيعية".