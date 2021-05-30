المالكي: البروباغندا التي يقوم بها الحوثيون تهدف لرفع معنويات عناصرهم

كتبت أسماء لمنور في الأحد 30 مايو 2021 01:09 صباحاً - منذ ساعتين

أكد المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية العميد تركي المالكي أن الميليشيات الحوثية تنشر فبركات لانتصارات وهمية.

تصريحات المالكي لقناة العربية مساء السبت أشار فيها إلى ان “البروباغندا التي يقوم بها الحوثيون تهدف لرفع معنويات عناصرهم”.

كما أضاف “ميليشيات الحوثي تحاول تهدئة الغضب الشعبي بمناطق سيطرتها بالفبركات”.

وتابع العميد المالكي “بأن الهدف من مثل هذه الفبركات الإعلامية تأتي لتغطية حقيقة الوضع العملياتي على الأرض، والخسائر الكبيرة بالعناصر الارهابية والعتاد العسكري للمليشيا بمحافظتي مأرب والجوف، حيث تم تدمير أكثر من 4000 آلية وعربة”.

وقال أيضاً أن “ميليشيات الحوثي تكبدت خسائر بشرية كبيرة، وانسحاب الكثير ممن غرر بهم”.

كما أكد أن عمليات التحالف أوقعت أكثر من عشرين ألف قتيل وجريح من العناصر الإرهابية الحوثية خلال الأشهر الستة الماضية.

وتابع “إن القوات المسلحة السعودية وقوات التحالف تتخذ مواقعها الدفاعية على طول الحدود السعودية اليمنية، وتدعم قوات الجيش اليمني في عملياته القتالية بالداخل اليمني والذي يسيطر على مسافة ٣٠ كلم داخل محافظة صعدة”.