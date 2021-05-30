شكرا لقرائتكم خبر عن الانتهاء من توصيل الغاز الطبيعى لـ59 قرية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعمل المشروع القومى لتطوير القرى فى إطار مبادرة حياة كريمة، على تنمية المراكز الأكثر فقرًا على مستوى الجمهورية ومعالجة نقص الخدمات بها، وتتمثل الأهداف الاستراتيجية للمبادرة في تحسين المعيشة والاستثمار في البشر من خلال الحماية والرعاية الاجتماعية، سكن كريم، ووعي مجتمعي، إلى جانب تحسين مستوى خدمات البنية الأساسية والعمرانية (صرف صحي، مياه شرب، رصف طرق) علاوة على تحسين جودة خدمات التنمية البشرية (التعليم، الصحة، الخدمات الرياضية والثقافية)، فضلا عن التنمية الاقتصادية والتشغيل (قروض للمشروعات الصغيرة، تدريب مهني)، وتستهدف الوصول لـ 4670 قرية وتمثل نسبة السكان المستفيدين منها 57% من إجمالي سكان مصر.

وتتمثل مشروعات توصيل الغاز الطبيعى من ضمن أولويات الدولة لتحسين الحياة بهذه القرى وتوفير خدمات حضارية لسكانها، ونرصد تفاصيل المستجدات فى هذا الصدد:

-الانتهاء من تركيب الغاز الطبيعى لـ 59 قرية.

-14 قرية جار تركيب الغاز بها، وينتظر البدء فى 248 قرية.

-تشمل الخطة 1100 قرية يتم التنسيق مع وزارة الإسكان لوضعها على خارطة التنفيذ.

-تم إطلاق مبادرة لتوصيل الغاز بالتقسيط لمدة6سنوات بدون فوائد .

-المستهدف خلال العام المالي الجارى تنفيذ توصيله لنحو 1.2 مليون وحدة.

-يتم التنسيق لمد الشبكات بعد الانتهاء من استكمال شبكات الصرف الصحي بالقري.

-تتم الخطة بمعدلات تنفيذ متميزة سواء في التحويل لاستخدامه او مد شبكات جديدة .

-إجراء مسح لعدد الوحدات لتحديد اعتبارات كالبنية التحتية وجاهزية الوحدات والشوارع .