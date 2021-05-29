البرلمان العربي يدين هجمات ميليشيا الحوثي الإرهابية تجاه المملكة

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أدان البرلمان العربي هجمات ميليشيا الحوثي الإرهابية بزورقين مفخخين جنوب البحر الأحمر، والذي نجح تحالف دعم الشرعية في إحباطه قرب ميناء الصليف في اليمن، كما أدان إطلاق الميليشيا الإرهابية طائرة بدون طيار “مفخخة” تجاه مدينة خميس مشيط.

وأوضح البرلمان العربي في بيان له اليوم، أن هذه الاعتداءات الإرهابية الجبانة لا تستهدف أمن المملكة واليمن فقط، وإنما تمثل تهديدًا خطيرًا للأمن الإقليمي وأمن الملاحة الدولية في منطقة البحر الأحمر، والتي تمثل شرياناً مهماً للتجارة العالمية، وهو ما يتطلب اتخاذ موقف دولي عاجل وحاسم لوضع حد لهذه الاعتداءات الإرهابية المتكررة.

وشدد على أن إصرار الميليشيا الإرهابية على استهداف المدنيين والأعيان المدنية تعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي، مطالبًا المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والعاجل وتحمل مسؤولياته في وقف هذه الأعمال الإرهابية الجبانة، التي تستهدف أمن واستقرار المنطقة والعالم.

وأكد البرلمان العربي دعمه الكامل للتحالف العربي لدعم الشرعية بقيادة المملكة، وما يتخذه من إجراءات للحفاظ على أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر، وما تتخذه المملكة من إجراءات لحفظ أمنها وحماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها.