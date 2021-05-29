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عمليات البصرة تعلن اعتقال 7 مطلوبين ومصادرة أسلحة في المحافظة

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بغداد - ياسين صفوان - أعلن قائد عمليات البصرة اللواء الركن علي عبد الحسين الماجدي، السبت، عن اعتقال 7 مطلوبين ومصادرة أسلحة وعتاد في المحافظة.

وقال الماجدي في بيان، إن "عمليات اليوم أسفرت عن اعتقال ٧ من المطلوبين للقضاء وفق مذكرات إلقاء القبض ومصادرة أسلحة خفيفة واعتدة مختلفة".

 

وأكد ضرورة "عدم إطلاق العيارات النارية في جميع المناسبات"، مشيراً الى أن "القوات الأمنية قامت باعتقال مجموعة من الأشخاص ضمنهم عريس قاموا بإطلاق النار في إحدى حفلات الزواج".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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