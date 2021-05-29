'كورونا'.. الكشف عن اتفاق خليجي بشأن اللقاحات

جاء ذلك خلال الاجتماع الاستثنائي الخامس لوزراء الصحة بدول الخليج والذي عقد في مقر الأمانة العامة بمدينة الرياض، برئاسة وزير الصحة البحرينية (رئيس الدورة الحالية) فائقة بن سعيد الصالح.

واعتمد الوزراء "الدليل الخليجي الاسترشادي" لاستخدامات اللقاحات، كما اعتمدوا التطبيقات الرسمية المرتبطة بالجائحة في دول المجلس للتنقل بين دوله، بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية.



وخلال الاجتماع جرى الاتفاق على العمل مع الجهات المعنية بكل دولة على ربط هذه التطبيقات بطبقة تكامل إلكترونية عن طريق مجلس الصحة لدول مجلس التعاون.

كما وافق الوزراء على دراسة فحص التسلسل الجيني لفيروس كورونا في دول المجلس، واعتماد الميزانية الخاصة بهذه الدراسة.

وشدد وزراء الصحة الخليجيون على أهمية التطعيمات وموثوقيتها لحماية المجتمع لتجاوز هذه الجائحة مع الاستمرار والالتزام بالإجراءات الاحترازية المعتمدة، والاعتماد على التطبيقات المعتمدة في دول المجلس.



وشددوا على أهمية الاستمرار في تبادل المعلومات بين دول المجلس وبخاصةً فيما يتعلق بالمستجدات والتحورات في فيروس كورونا والإجراءات الاحترازية واللقاحات المتوفرة وفعاليتها.