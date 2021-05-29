توجه لإعادة فتح الخط البحري بين ليبيا والجزائر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف وزير الخارجية الجزائري صبري بوقدوم أمس، عن عزم بلاده استكمال المحادثات النهائية مع ليبيا لإعادة فتح الخط البحري الرابط بين طرابلس والجزائر العاصمة لاستغلاله في مجال نقل السلع والبضائع. وقال بوقدوم، في كلمة ألقاها في افتتاح أشغال المنتدى الاقتصادي الجزائري الليبي بالعاصمة الجزائرية صباح أمس «إن طموح الجزائر في الشراكة المنشودة مع ليبيا أكبر من أن يقتصر على الرفع من قيمة المبادلات التجارية، وإنما يتعداه إلى تشجيع تدفق الاستثمارات المباشرة المتبادلة والاشتراك في رأسمال المؤسسات وغير ذلك من الآليات الكفيلة للاستغلال الأمثل لفرص التبادل بين البلدين».



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