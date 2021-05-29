سلال سعودية للاجئي الروهينجا.. وجراحات في نيجيريا والسنغال

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وجرى توزيع 500 سلة غذائية للاجئي الروهينجا وللمجتمع المضيف في منطقة شيتاغونغ، يستفيد منها 2,500 فرد، امتدادا للمشاريع الإغاثية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز للعديد من الدول المحتاجة والمتضررة.
وقام الفريق الطبي التطوعي للمركز المشارك بحملة مكافحة العمى والأمراض المسببة له في مدينة كانو بنيجيريا خلال الفترة 22 - 25 مايو الحالي، بالكشف على 3,941 حالة وإجراء 301 عملية جراحية، فضلا عن توزيع 520 نظارة طبية وصرف 2,180 من الأدوية، فيما واصل تنفيذ البرنامج الطبي التطوعي لقسطرة القلب للأطفال بمستشفى (أدريس بوي) العام في دكار عاصمة السنغال، وذلك بالتعاون مع رابطة العالم الإسلامي.
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