12 معتقلا داعشيا في محافظة نينوى العراقية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ألقت القوات العراقية أمس القبض على 12 من عناصر داعش في عمليات أمنية متفرقة بمحافظة نينوى (400 كلم شمال بغداد). وقالت خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة في بيان «إن قوات وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنت بعمليتين منفصلتين من إلقاء القبض على 12 إرهابيا بمناطق متفرقة من محافظة نينوى مطلوبين وفق أحكام قانون الإرهاب». وذكرت أن المعتقلين يعملون كمقاتلين بما يسمى ديوان الجند وقاطع دجلة والمعسكرات العامة وديوان العسكر تحت أسماء مختلفة.

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