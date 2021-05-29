الجيش اليمني يكسر هجمات الحوثيين في مأرب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد وزير الخارجية اليمني، الدكتور أحمد بن مبارك أن استمرار الدعم الإيراني للحوثيين يقوض الجهود الرامية لإنهاء الحرب وإحلال السلام في اليمن.

ودعا خلال اتصال عبر تقنية الاتصال المرئي مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى إيران روبرت مالي الولايات المتحدة إلى ممارسة المزيد من الضغوط على النظام الإيراني لوقف الدعم العسكري وتهريب الأسلحة للميليشيات الحوثية التي تستخدمها لاستهداف المدنيين، سواء في اليمن أو دول الجوار.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) أن وزير الخارجية اليمني أوضح أن إيران لعبت خلال السنوات الماضية دورا سلبيا في اليمن من خلال توظيفها للميليشيات الحوثية لتنفيذ أجندتها الرامية لزعزعة أمن واستقرار اليمن والمنطقة العربية.

وأرجع سبب إطالة الحرب في اليمن إلى استمرار الدعم العسكري الإيراني للميليشيات الانقلابية، الذي تعمل من خلاله ليس فقط على تدمير اليمن ومفاقمة الكارثة الإنسانية التي يعاني منها الشعب اليمني، ولكنها تحول أيضا الأراضي اليمنية إلى منصة لابتزاز دول الجوار وتهديد الأمن والسلم الدولي.

وأشار وزير الخارجية إلى أن المبادرات المطروحة لإحلال السلام في اليمن وجهود المجتمع الدولي بما فيه الولايات المتحدة لإنهاء هذه الحرب تحطمت جميعها على صخرة تعنت وصلف الميليشيات الانقلابية التي لا تضع أي اعتبار لمصلحة اليمن والشعب اليمني، متهما الميليشيات الحوثية بأن قرارها ليس بيدها بل يرتهن للنظام الإيراني الذي يقوم بتوظيفها في سبيل تحقيق أجندته وأهدافه التخريبية في المنطقة.

من جانبه، شدد المبعوث الأمريكي على أهمية استمرار الجهود الدولية الإقليمية لإنهاء الحرب، مؤكدا موقف بلاده الداعم لأمن ووحدة واستقرار اليمن.

وأعلنت البعثة الأممية أن المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيث ناقش مع الحوثيين في مسقط خطة لوقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وإلزام كافة الأطراف بإعادة إطلاق عملية سياسية لإنهاء الصراع.

ميدانيا، شهدت جبهات المشجح، والكسارة والمخدرة بصرواح غرب مأرب معارك عنيفة بين قوات الجيش اليمني وميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران، عقب تواصل الهجمات الحوثية الفاشلة على مواقع الجيش، وشنت مقاتلات التحالف العربي، سلسلة غارات جوية استهدفت مواقع وآليات لميليشيات الحوثي المتمردة في مأرب.

وقالت مصادر عسكرية «إن مقاتلات التحالف العربي شنت سلسلة غارات جوية استهدفت مواقع وآليات وتعزيزات للميليشيات الحوثية على امتداد كامل جبهة المشجح، في مديرية صرواح، واستهدفت الغارات الجوية مواقع تمركز للميليشيات في مديريات مدغل، ورغوان، ومجزر.

وأدت الغارات الجوية عن مصرع وإصابة العشرات من عناصر الميليشيات، علاوة على تدمير آليات وأطقم للميليشيات. إلى ذلك واصلت ميليشيات الحوثي خروقاتها باستهداف الأعيان السكنية في مديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة بالأسلحة المختلفة. وأكد مصدر محلي أن ميليشيات الحوثي فتحت نيران أسلحتها الرشاشة صوب الأحياء السكنية الآهله بالسكان في شمال مركز مدينة التحيتا بالحديدة.

ويأتي استهداف الميليشيات الحوثية بعد مرور يوم واحد من ارتكابها لجريمة بحق 4 أطفال أصيبوا بجروح متفرقة إثر هجوم حوثي بطائرة مسيرة استهدفت محيط إحدى المدارس في المديرية ذاتها.

مشاهدات يمنية:

