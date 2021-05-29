شكرا لقرائتكم خبر عن أشكينازي في القاهرة وترتيبات مصرية لتثبيت التهدئة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يتوجه وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكينازي إلى القاهرة، اليوم الأحد، بالتزامن مع جولة لرئيس جهاز المخابرات المصري عباس كامل تشمل غزة ورام الله وإسرائيل، وسط حراك لا يتوقف؛ لتثبيت التهدئة؛ وبحث إعادة إعمار غزة؛ وتسهيل وصول المساعدات إلى الفلسطينيين، بالتزامن مع استمرار التوتر في حي الشيخ جراح بالقدس بعدما قامت القوات الإسرائيلية بتفريق تظاهرة سلمية أمس السبت، على الرغم من التحذير الأمريكي من طرد الفلسطينيين من منازلهم خشية من اندلاع موجة تصعيد جديدة.

وقالت مصادر مصرية: إن وزير الخارجية سامح شكري سيستقبل أشكينازي لعقد جلسة مباحثات بين الجانبين تركز حول الجهود المصرية لتثبيت التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، إضافة إلى مساعي القاهرة لاستئناف مفاوضات السلام بما يضمن حقوق الشعب الفلسطيني بشكل عادل.

أفاد موقع «واللا» العبري أن زيارة أشكينازي «ستكون أول زيارة لوزير خارجية إسرائيلي إلى القاهرة منذ عام 2008» سيلتقي خلالها شكري إلى جانب كبار المسؤولين المصريين.

وعقب زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي، ستبدأ وفود أمنية إسرائيلية بالتوجه إلى مصر خلال الأيام المقبلة؛ للتشاور حول عدد من الملفات المختلفة، بالتوازي مع استمرار المساعي العربية والدولية من أجل التوصل إلى تثبيت للهدنة، بعد أن دخل وقف إطلاق النار الأسبوع الماضي حيز التنفيذ.

جولة عباس كامل

وفي الأثناء يجري الترتيب للقاء يجمع مدير المخابرات المصرية عباس كامل مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومسؤولين أمنيين وعسكريين.

وقال مسؤول إسرائيلي: إن المصريين يريدون المضي قدماً في خطة تتضمن إعادة إعمار غزة، واستئناف المحادثات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، وحل قضية الجنود الإسرائيليين المحتجزين في غزة لدى حماس منذ عام 2014.

ومن المقرر أن يزور كامل مدينة رام الله ليلتقي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ثم سيزور قطاع غزة غداً الاثنين لإجراء محادثات مع قادة «حماس» والفصائل، بينما وصل وفد أمني مصري إلى القطاع ظهر أمس السبت؛ تحضيراً لزيارة كامل.

أوستن وبني جانتس

في سياق متصل، بحث وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ونظيره الإسرائيلي تعزيز وقف إطلاق النار بين الفلسطينيين والإسرائيليين وأكد أوستن، لبيني جانتس دعم الإدارة الأمريكية لتعزيز وقف إطلاق النار بين الإسرائيليين والفلسطينيين؛ وذلك بعد زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للشرق الأوسط.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» في بيان نشرته إن «وزير الدفاع الأمريكي أكد لنظيره الإسرائيلي خلال اتصال بينهما دعم الإدارة الأمريكية الثابت لأمن إسرائيل. وأعرب عن دعم الإدارة لتعزيز وقف إطلاق النار من أجل إرساء أمن دائم». وأضاف البيان: إن «الطرفين اتفقا على مواصلة التنسيق الوثيق بشأن قضايا الدفاع المشتركة».

تصعيد بالشيخ جراح

وفي القدس، أقدمت الشرطة الإسرائيلية، أمس السبت، على تفريق وفض تظاهرة واعتصام في حي الشيخ جراح، وطرد عدد من الصحفيين الذين كانوا يغطون نشاطات الفلسطينيين (أهل الحي).

وأكدت مصادر إعلامية أن القوات الإسرائيلية اعتدت على الصحفيين المشاركين في تظاهرة حي الشيخ جراح.

وقال شهود عيان: إن قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية هاجمت المشاركين في الوقفة التضامنية واعتدت عليهم بالضرب وأطلقت باتجاههم قنابل الغاز المسيل للدموع، وأبعدتهم بقوة السلاح عن مدخل الحي المغلق بالمكعبات الأسمنية منذ أكثر من أسبوعين؛ وذلك استمراراً لسياسة الحكومة الإسرائيلية التي تواصل إجراءات التضييق على أهالي حي الشيخ جراح في القدس الشرقية، في إطار خطتها لتهجيرهم من منازلهم لمصلحة المستوطنين.

(وكالات)