شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع العراقي: جيشنا يمتلك قدرات تؤهّله لمحاربة دولة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

حذر وزير الدفاع العراقي جمعة عناد، من تكرار المشهد الذي ظهرت به فصائل «الحشد» قبل أيام مستعرضة عسكرياً وسط بغداد، على خلفية اعتقال قائد عمليات الحشد في الأنبار قاسم مصلح، إلا أنه أكد في الوقت عينه، أن عملية توقيف القيادي المتهم بالتورط في اغتيال ناشطين، كانت خاطئة، نافياً إطلاق سراحه.

وأضاف أنه «كان الأجدر بأحد المسؤولين في الحشد أن يلتقي مع القائد العام للقوات المسلحة أو معه شخصياً، لحل الموضوع وليس التلويح بالقوة ولي الأذرع، لاسيما مع جيش يمتلك من القدرات ما تؤهله لمحاربة دولة، فكيف ب40 عجلة غير مدرعة تحمل مجموعة من المسلحين».

ونبّه وزير الدفاع العراقي إلى ضرورة عدم اعتبار سكوت الدولة في بعض الأحيان عجزاً؛ بل خوفاً على المصلحة العامة كي لا يتطور الوضع إلى ما لا تحمد عقباه، في حال وقع قتال بين القوات المسلحة والحشد الشعبي.

وأوضح أن «من يعتقد أن عمليات التحرير التي جرت ضد تنظيم «داعش» الإرهابي لم تكتمل لولا الحشد، فهو مخطئ؛ لأن قوات الجيش هي التي أسهمت في تحرير العراق، وبإمكانها القيام بعمليات التحرير وحدها، ولولا إسناد طيران الجيش والقوة الجوية لما حدث هذا الانتصار».

بدوره، شدد الرئيس العراقي برهم صالح خلال المؤتمر السنوي الرابع للمنظمات المدنية، على أهمية صيانة الأمن والاستقرار في البلاد. وأكد أن المظاهر التي تشهدها البلاد حالياً، تمس أمن وسيادة الدولة، وتهدد شرعية النظام السياسي، في إشارة إلى الاستعراض العسكري الذي شهدته المنطقة الخضراء وسط بغداد مساء الأربعاء الماضي، من قبل مجموعات مسلحة تابعة للحشد، بعد توقيف قاسم مصلح أحد قيادييه البارزين في الأنبار، على خلفية اتهامه بالتورط في قتل ناشطين، وإطلاق صواريخ أيضاً. كما أضاف أنه من مهام الحكومة الحالية إجراء الانتخابات النيابية، قائلاً: «لا يمكن التسويف بإجراء الانتخابات».

وتأتي تصريحات صالح بعد ثلاثة أيام على محاولة مجموعات مسلحة من الميليشيات والفصائل التابعة للحشد الشعبي، اقتحام المنطقة الخضراء، مستعرضة بالسلاح، قبل أن تتدخل القوات الأمنية وتفرض السيطرة على العاصمة ومداخلها. واستدعت تلك التصريحات إدانة من قبل الرئاسات الثلاث في البلاد، فضلاً عن الهيئة العليا للقضاء التي دعت إلى دعم الدولة وحصر السلاح في يدها. كما شدد المجتمعون على ضرورة احترام القرارات الصادرة عن القضاء وإجراءات مؤسسات الدولة في المساءلة القانونية، في إشارة إلى التحقيق مع مصلح.

ودعا رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، إلى التحقيق والمحاسبة في ما جرى في بغداد، الأربعاء، من تصرفات وصفها بالمخالفة للدستور والقوانين.