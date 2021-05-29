شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يتوعد تجمعات «تمس القانون لتنفيذ أجندات خاصة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عمّان: ”الخليج 365”:

شدد وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، السبت، على عدم السماح ب «تجمعات تمس القانون لتنفيذ أجندات خاصة» متوعداً بصدها، وذلك بعد مواجهات قوات الأمن مع أنصار النائب أسامة العجارمة في أعقاب تجميد البرلمان عضويته لمدة عام نتبجة مشاداته الصاخبة التي تضمنت كلمات وتصرفات مسيئة تحت القبة خلال مناقشة تداعيات انقطاع التيار الكهربائي لساعات في المملكة.

وقال الفراية: «شهدت الأيام الأخيرة ممارسات وتجمعات تمس في مضمونها ومحتواها تماسك النسيج الوطني الأردني، وتضمنت الدعوة إلى تحشدات تتنافى ومبدأ سيادة القانون وتنخر في السلم والأمن المجتمعي».

وأضاف: «لن نسمح باستغلال هذه التجمعات لتنفيذ أجندات خاصة والمس بالوحدة الوطنية وتماسكنا المجتمعي وتسخير هذه الوقفات للعبث بالأمن الوطني وترويع الآمنين».

وتابع: « لن نسمح بالإساءة إلى مسيرة 100 عام في بناء هذا الوطن ومؤسساته، وستقوم الأجهزة الأمنية بإنفاذ القانون ومنع أي تجمعات ومظاهر خارجة عن القانون وفق ما يتطلبه الموقف وبما يحقق سيادة القانون ويطمئن المواطن الأردني في مدننا وبوادينا وأريافنا ومخيماتنا بأن أمنه واستقراره هو في صلب الاهتمام وعلى رأس الأولويات».

وفرّقت قوات الأمن تجمعات لمناصري أسامة العجارمة بعد إغلاق الطريق المؤدية لمنطقة البحر الميت شمال غربي العاصمة الأردنية عمّان، فيما رصدت مقاطع فيديو مواجهات وإلقاء متجمهرين في المكان الحجارة وسُمعت أصوات أعيرة نارية.

وطالب مجلس الأعيان في الأردن «الشق الثاني للسلطة التشريعية» في بيان صدر عنه بمحاسبة «كل من تسول له نفسه العبث بالسلم الأهلي، والعمل على إثارة الفتن ونشر الفوضى».

وشدد مجلس الأعيان على ضرورة التصدي «لكل من يخرج على النظام العام ويتطاول على هيبة الدولة ويروع الآمنين»، ودعا إلى وضع حد بحزم وحسم ل «محاولات بنوايا خبيثة مغلفة بمطالب شعبوية ومظلمية غير واقعية تسعى لخلق حالة من الفوضى في إطار ممنهج ومدروس وتستهدف تشويه سمعة الأردن».

وأضاف: «إن أي مطلب حق أو مشروع لن يتحقق بأساليب الاستقواء أو الإملاء بل بالحوار والنقاش ومن يحمي مثيري الفتنة والعابثين بسلمنا هو شريك لهم».

وكان البرلمان الأردني اعتمد صباح الخميس تجميد عضوية العجارمة بأغلبية 91 نائباً من أصل 103 أعضاء حضروا الجلسة الطارئة، واشتمل القرار على حرمان العجارمة من الاشتراك بأعمال المجلس وقطع مخصصاته المالية خلال فترة التجميد بعد اعتبار أنه أساء إلى مجلس النواب ونظامه الداخلي وهيبته وسمعته وأعضائه.