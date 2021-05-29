شكرا لقرائتكم خبر عن مزاعم «تزوير» تجبر ألمانيا على تشديد الضوابط في مراكز فحص كورونا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برلين - رويترز

أعلن وزير الصحة الألماني ينس شبان، السبت، أن السلطات ستفرض ضوابط أشد صرامة على مراكز إجراء فحوص كورونا بعد تقارير من وسائل إعلام محلية تتهم بعض المراكز بـ«التزوير المحاسبي».

وقال شبان على «تويتر»: «سيتم إجراء المزيد من عمليات المراجعة العشوائية». الإجراءات العملية أمر ضروري في هذه الأيام. أولئك الذين يستغلون هذا الأمر ينبغي عدم السماح لهم بذلك.

وتمنح ألمانيا لمواطنيها فحصاً مجانياً للكشف عن فيروس كورونا أسبوعياً، في حين توفر ولايات اتحادية عدة فحصاً مجانياً في اليوم. وتدفع الولاية 18 يورو للفحص. ونشأت مراكز خاصة للفحص في الأسابيع القليلة الماضية.

وقبل أيام، ذكرت صحيفة «زود دويتشه تسايتونج» ومحطة «إيه.آر.دي»، أن بعض مراكز الفحص تطلب مقابل فحوص أكبر من عدد الفحوص التي أجرتها بالفعل. وفتح مدعون في مدينة بوخوم تحقيقاً في نشاط أحد المراكز في أعقاب التقارير.

وتراجعت أعداد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في ألمانيا بشكل مطرد خلال الأسابيع الماضية.