شكرا لقرائتكم خبر عن «البنتاجون» يعلن فشل تجربة لاعتراض صاروخ باليستي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن - رويترز

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) السبت أن سفينة حربية أمريكية أخفقت في تجربة لاعتراض صاروخ باليستي متوسط المدى.

وقالت وكالة الدفاع الصاروخي الأمريكية في بيان: «هدف التجربة تمثل في إظهار قدرة السفينة المزودة بنظام إيجيس للدفاع الصاروخي على رصد وتعقب واعتراض هدف عبارة عن صاروخ باليستي متوسط المدى» بإطلاق مزدوج لصاروخين من نوع (إس.إم-6).

وتابعت الوكالة من دون الخوض في تفاصيل: «لكن عملية الاعتراض لم تتحقق»، ولم تذكر الوكالة مكان إجراء التجربة.

وعادة ما تجري الوكالة التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية اختبارات للدفاع الصاروخي، وكانت قد أجرت في السابق بنجاح تجارب اعتراض للصواريخ باستخدام صواريخ من نوع «إس.إم-6».