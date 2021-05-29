شكرا لقرائتكم خبر عن كاجامي يشيد بإقرار فرنسا بدورها في مجازر رواندا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كيغالي - أ ف ب

أكد الرئيس الرواندي بول كاجامي، السبت، أن إقرار فرنسا بدورها في إبادة العام 1994 التي شهدتها بلاده تمثّل «خطوة كبيرة» وإن لم يرافقها اعتذار.

وأشاد كاجامي باعتراف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال زيارة رواندا هذا الأسبوع بدور بلاده في مقتل 800 ألف معظمهم من الروانديين التوتسي، وقال إن الناجين فقط هم من يمكنهم منح «هبة الغفران».

وذهب ماكرون أبعد من أسلافه في الاعتراف بأن باريس دعمت نظام الإبادة الجماعية، وتجاهلت التحذيرات من وقوع مذابح على الرغم من أنه شدد على أن بلاده «لم تكن متواطئة»، متجنباً تقديم اعتذار.

وأمِل بعض الناجين في اعتذار رسمي، وشعروا بخيبة أمل من موقف ماكرون، وأشاد كاجامي بماكرون ل «قوله الحقيقة»، معتبراً أن كلامه «أهمّ من اعتذار»، وأعرب عن شكوكه في أن يحصل الروانديون على «إجابة مُرضية تماماً» حول هذا الموضوع «الشديد التعقيد» مضيفاً: «لكنها خطوة خطوة كبيرة. علينا الاعتراف بذلك، تقبله والعمل نحو خطوات أخرى متى وأينما أتيحت لنا».

وأضاف كاجامي: «يمكن أن يأتي أحد ويقول أنا آسف، أعتذر. ومع ذلك، سيكون هناك من يقول أن هذا لا يكفي، ومن حقهم الاعتقاد بذلك أو قوله. لا أرى أن هناك حلاً سحرياً»، وتابع: «هل يجيب ذلك على كل الأسئلة المطروحة ؟ لا أعتقد ذلك. هل للناجين الحق في الاعتراض؟ لديهم الحق».

ودعا الرئيس الرواندي نظيره الفرنسي إلى احترام تعهد قطعه بإحالة أي شخص متهم بارتكاب جرائم إبادة جماعية على العدالة، لكنه لم يصر على وجوب تسليمه إلى كيغالي.

وأوضح: «إذا طُبّقت العدالة في فرنسا بحق هؤلاء الأشخاص، فسأكون سعيداً. لن أقول إنه لن تكون هناك عدالة ما لم تسلموهم إلى ونحاكمهم في محاكمنا. إن أرادت فرنسا محاكمتهم، فهذا ما عليها فعله».

وسعت زيارة ماكرون، وهي الأولى من نوعها لرئيس فرنسي منذ العام 2010 إلى فتح صفحة جديدة بعد ربع قرن من الخلاف بين فرنسا ورواندا بشأن قضية الإبادة الجماعية التي لم يتم حلها.

وقبل رحلته الرمزية، كلف ماكرون المؤرخين بمراجعة المحفوظات لإعادة بحث تورط فرنسا ليس فقط في مجازر 1994 ولكن في الأعوام الحاسمة التي سبقتها.

وقدمت فرنسا الدعم السياسي والعسكري لكيغالي خلال حرب أهلية سبقت الإبادة الجماعية، واتُهمت لفترة طويلة بغض الطرف عن الخطر الذي كان يشكله متطرفو «هوتو» في رواندا.