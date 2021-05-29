شكرا لقرائتكم خبر عن قائد الجيش الليبي يطالب بالتوجه نحو الانتخابات دون مماطلة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جدد قائد الجيش الليبي، المشير خليفة حفتر، السبت، الدعوة إلى حل المجموعات المسلحة في طرابلس، والتوجه نحو الانتخابات الرئاسية والبرلمانية دون مماطلة، مؤكداً أن القوات العسكرية لن تتردد في خوض المعارك مجدداً لفرض السلام بالقوة.

وقال حفتر، خلال احتفال عسكري بمناسبة الذكرى السابعة لانطلاق «عملية الكرامة»: «آن الأوان للتصالح والتسامح لنبني معاً ليبيا الجديدة، ليبيا الخير والسلام». ولفت حفتر إلى أهمية عملية الكرامة، مؤكداً أن قوات الجيش الليبي كانت قريبة من تحرير طرابلس، لافتاً إلى أن المؤتمرات الدولية التي انعقدت لاعتماد المسار السلمي، وعلى رأسه مؤتمر برلين من أجل السلام، لم تكن إلا نتيجة لعملية الكرامة.

وأوضح حفتر أن القوات المسلحة قطعت دابر الإرهاب في بنغازي ودرنة والهلال النفطي وأقاصي الجنوب؛ لتقضي على فلول الإرهاب.

وجدد حفتر الدعوة إلى حل الميليشيات المسلحة في طرابلس، والتوجه نحو الانتخابات دون مماطلة. وتابع: «لن نتردد في خوض المعارك من جديد لفرض السلام بالقوة، إذا ما تمت عرقلته بالتسوية السلمية المتفق عليها».