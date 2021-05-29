شكرا لقرائتكم خبر عن الآلاف يحتجون ضد بولسونارو في مدن برازيلية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ريو دي جانيرو - أ ف ب

تظاهر عشرات الآلاف مجدداً، السبت، في عدة مدن برازيلية ضد الرئيس جايير بولسونارو، وإدارته المثيرة للجدل لفيروس «كورونا»، الذي أودى بنحو 460 ألف شخص، ومن المحتمل أن يعاود التفشي بشكل كبير في البلاد.

وشارك نحو 10 آلاف شخص يضعون الكمامات في تظاهرة في وسط ريو دي جانيرو، دعت إليها منظمات يسارية وحركات طلابية، وهتفوا «بولسونارو ارحل!»، و«بولسونارو قاتل!».

ورأى المتظاهرون أنه كان من الممكن تجنب كثير من الوفيات لو أسرعت الحكومة في إطلاق حملة التطعيم التي ما زالت تتقدم ببطء. واتهموا الرئيس بدعم قطع الأشجار في غابات الأمازون، والتحريض على العنف والعنصرية.

وخرجت تظاهرات في مدن أخرى بينها سلفادور (شمال شرق)، وبرازيليا وبيلو أوريزونتي (جنوب شرق).

وطلب المنظمون من المشاركين، احترام تدابير التباعد، ووزعوا كمامات وسوائل تعقيم.

ومنذ ظهور الوباء الذي وصفه ب«الإنفلونزا»، انتقد الرئيس تدابير الحجر الصحي، وروّج لعقاقير لم تثبت فاعليتها، وشكّك في اللقاحات.

وتأتي الاحتجاجات بعد أسبوعين من تظاهرات داعمة للحكومة، دعا إليها بولسونارو نفسه، بعدما تراجعت شعبيته إلى 24 في المئة، وهو أدنى مستوى لها على الإطلاق، وفق مسح أجراه معهد «داتا فولها».

وكشف الاستطلاع أيضاً أن 49 % من البرازيليين يؤيدون عزله، بينما يعارض ذلك 46 %. ويرجح الاستطلاع فوز الرئيس اليساري الأسبق، لولا دا سيلفا، المنافس الأبرز لبولسونارو، بالانتخابات الرئاسية المقررة العام 2022.