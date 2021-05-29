شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد عالمي لسلطة مدينة دبي الطبية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

أعلنت سلطة مدينة دبي الطبية، الجهة المنظمة والمشرفة على مدينة دبي الطبية، حصولها على اعتماد «النظافة والاستدامة»، لتنضم بذلك إلى مجموعة مختارة من مجمّعات الرعاية الصحية الأولية الحاصلة على هذا الاعتماد على مستوى العالم.

بهذا الاعتماد تكون السلطة أولى مؤسسات قطاع الرعاية الصحية في الدولة التي تحصل على شهادة نظام الإدارة المتكاملة للمستشفيات من مؤسسة الاعتماد المتحدة في الولايات المتحدة الأمريكية.ويُسلط هذا الإنجاز، الضوء على التزام المدينة بجميع المعايير الفعالة للرقابة البيئية ومكافحة العدوى، وإدارة المخلفات الطبية الحيوية.

وقال جمال عبد السلام، الرئيس التنفيذي لسلطة مدينة دبي الطبية: «يُبرز الحصول على هذا الاعتماد مدى التزام سلطة مدينة دبي الطبية بلعب دور رئيسي كجهة مستدامة، تعتمد الاستراتيجيات الكفيلة بالحد من الآثار المناخية السلبية المتوقعة.

كما يبرز هذا الإنجاز، دور السلطة في تحديد الجوانب البيئية وإدارتها ورقابتها والتحكم فيها بطريقة شاملة، فضلاً عن الحفاظ على أعلى معايير أنظمة الإدارة البيئية ضمن المجتمع، إلى جانب التحكم الكامل في العمليات البيئية وإدارتها».