شكرا لقرائتكم خبر عن بيع 13.263 وحدة سكنية بـ 19 ملياراً منذ مطلع العام في دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ملحم الزبيدي

تتواصل البيانات الإيجابية للقطاع العقاري في دبي، وبحسب قراءة في بيانات دائرة الأاراضي والأملاك، فقد حقق متوسط سعر الوحدات السكنية في سوق دبي العقاري نمواً 8% إلى 1.42 مليون درهم خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، مقارنة ب1.32 مليون درهم خلال نفس الفترة من 2020.

ويعود هذا الارتفاع بسبب ارتفاع أسعار العقارات من جهة وتوجه الطلب نحو العقارات الأعلى سعراً، وخصوصاً الفلل ومنازل التاون هاوس. وبحسب بيانات الموقع الإلكتروني لدائرة الأراضي والأملاك، فقد تم بيع 13,263 وحدة سكنية بقيمة 18.9 مليار درهم منذ بداية العام وحتى نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، مقابل بيع 9,883 وحدة بقيمة 13.15 مليار درهم خلال نفس الفترة من 2020، بنمو 34% و44% من حيث العدد والقيمة على التوالي.

إجمالي المبايعات

وسجل إجمالي مبايعات «عقارات دبي»، التي تشمل الوحدات العقارية والمباني والأراضي، نمواً قوياً منذ بداية العام الجاري، حيث ارتفعت بنسبة 53% من حيث عدد الصفقات لتسجل 20466 صفقة، مقارنة ب18,824 صفقة خلال نفس الفترة من 2020، وصعدت قيمة الصفقات من 27.3 مليار درهم إلى 46 ملياراً بنمو 68%.

وشملت التعاملات منذ بداية العام الجاري بيع 14,142 وحدة عقارية، و2608 مباني و3,716 قطعة أرضية، مقابل 10,407 وحدات عقارية، و1509 مباني و1330 قطعة أرضية خلال نفس الفترة من 2020.

الرهون والهبات

وارتفعت الرهون الإجمالية في سوق «عقارات دبي» بنسبة 115% من 26 مليار درهم (4,422 تصرفاً)، شملت رهن 4470 وحدة عقارية، و753 مبنى، و2104 قطع أرضية في الأشهر الخمسة الأولى من 2020، إلى 56 مليار درهم (8,906 تصرفات)، شملت رهن 7000 وحدة سكنية، و1555 مبنى، و3684 قطعة أرضية، خلال نفس الفترة من العام الجاري.

وفي ما يتعلق بالهبات، سجلت هي الأخرى نمواً بنسبة 46% و17% من حيث القيمة والعدد على التوالي، حيث ارتفعت من 6.9 مليار درهم (1156 صفقة)، شملت منح 807 وحدات عقارية، و43 مبنى، و306 قطع أرضية، إلى أكثر من 10 مليارات درهم (1352 صفقة)، شملت منح 817 وحدة عقارية، و104 مباني، و413 قطعة أرضية.

التصرفات الإجمالية

وارتفعت التصرفات العقارية في السوق المحلي بدبي بنسب قوية على صعيد العدد والقيمة، حيث نمت بنسبة 88% من نحو 60 مليار درهم، نتجت عن 18,824 تصرفاً منذ بداية عام 2020 وحتى نهاية مايو/أيار، إلى 112 مليار درهم نتجت عن 30,724 تصرفاً خلال نفس الفترة من 2021.

أداء قوي

وأظهرت أرقام وبيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، متانة القطاع وقدرته على التكيّف مع مختلف الظروف والمستجدات، حيث حافظ القطاع العقاري في إمارة دبي، على وتيرة نمو متصاعدة منذ بداية العام الجاري؛ الأمر الذي يؤكد المرونة والجاذبية التي يتمتع بها القطاع، والتي تعكس الأثر الإيجابي لقرارات وتوجيهات القيادة الرشيدة في الفترة الماضية، والتي أسهمت بدورها في تعزيز ثقة المستثمرين والمتعاملين في القطاع، ودعم مواكبته للوضع الطبيعي الجديد، بصورة ترسّخ المكانة العالمية التي تتمتع بها الإمارة، كأفضل وجهات الاستثمار العقاري.