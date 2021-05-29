شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم العقار ترافق انتعاش المبيعات وارتفاع الأسعار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

انعكس انتعاش مبيعات العقار وارتفاع الأسعار، بشكل إيجابي على أداء أسهم القطاع في سوقي أبوظبي ودبي الماليين، مع صعود شبه جماعي لهذه الأسهم منذ بداية العام الجاري وحتى آخر جلسة تداول يوم الخميس الماضي.

واستقطبت أسهم القطاع منذ بداية 2021 سيولة تقدر ب33.3 مليار درهم، توزعت بواقع 9.73 مليار درهم في سوق دبي و23.6 مليار درهم في سوق أبوظبي لتستحوذ أسهم القطاع على 34% من إجمالي السيولة الإجمالية للأسواق والبالغة 134.06 مليار درهم، وكانت حصة الأسد منها في سوق أبوظبي بواقع 110.68 مليار درهم، بينما بلغت السيولة الإجمالية في سوق دبي 23.4 مليار درهم.

«ثلاثي إعمار»

واستقطبت أسهم شركة «إعمار العقارية» المدرجة في سوق دبي سيولة قدرها 5.4 مليار درهم منذ مطلع العام الجاري، وذلك من خلال التداول على 1.42 مليار سهم، وصعد بنسبة 14.16% إلى 4.03 درهم.

وكانت «إعمار العقارية» قد سجلت مبيعات قوية خلال الربع الأول من عام 2021 بقيمة 7.1 مليار درهم بزيادة وقدرها 83% مقارنة بالربع الأول من عام 2020، مع الإشارة إلى سعر السهم لا يزال أقل من قيمته العادلة، وهو أمام فرصة جيدة لاستقطاب مزيد من الاستثمارات الجديدة.

بدوره، حقق «إعمار للتطوير» أداءً لافتاً مع تربعه على عرش الارتفاعات في أسهم القطاع العقاري بنسبة 30.5% وصولاً إلى مستوى 3.59 درهم، بعد استقطابه سيولة بلغت 972.6 مليون درهم من خلال التداول على 334.65 مليون سهم، علماً أن مؤسسة «مورجان ستانلي» للأسواق الناشطة قد أضافت «إعمار للتطوير» على مؤشرها مع نهاية إغلاق يوم الخميس الماضي (27 مايو)، في وقت ارتفعت أرباح الشركة بنسبة 20% إلى 781 مليون درهم بنهاية الربع الأول 2021.

كما صعد سهم «إعمار مولز» خلال الفترة المذكورة 7.65% إلى مستوى 1.97 درهم مدعوماً بسيولة ب1.7 مليار درهم عبر التداول على كميات بعدد 921.2 مليون سهم، وذلك بالرغم من تراجع أرباح الشركة 16% إلى 318 مليون درهم في نهاية الربع الأول من العام الجاري، وتزامناً مع خروج الشركة من مؤشر «مورجان ستانلي» بنهاية إغلاق الخميس الماضي.«داماك» و«ديار»

وزاد سهم شركة «داماك» بنسبة 7.69% مغلقاً عند مستوى 1.4 درهم، من خلال تداولات بقيمة 600.8 مليون درهم عبر كميات ب460.7 مليون سهم، فيما جاء الارتفاع في سهم الشركة على الرغم من ارتفاع خسائر الشركة بنسبة 79% إلى 189.6 مليون درهم.

وسجل سهم شركة «ديار للتطوير» ارتفاعاً بنسبة 8.2% ليغلق سعره عند 0.304 درهم، مستقطباً سيولة ب352.097 مليون درهم ومن خلال كميات ب1.2 مليون سهم، وذلك مع نمو أرباح الشركة 481% إلى 15.1 مليون درهم بنهاية الربع الأول من 2021.

«رأس الخيمة العقارية»

وارتفع سهم «رأس الخيمة العقارية» 16.25% إلى مستوى 0.558 درهم، مجتذباً تداولات بقيمة 405.9 مليون درهم عبر التداول على 726.58 مليون سهم، في وقت قفزت أرباح الشركة 434% إلى 64.1 مليون درهم في الربع الأول كذلك.

«الاتحاد العقارية»

وغرد سهم «الاتحاد العقارية» خارج السرب بتراجعه 1.78% إلى مستوى 0.275 درهم، وسط سيولة اجتذبها السهم ب635.96 مليون درهم وكميات بعدد 2.27 مليار سهم، علماً أن الشركة تحولت للربحية في الربع الأول من العام الجاري بقيمة 5.6 مليون درهم مقارنة بخسائر قدرها 121.9 مليون درهم تم تحقيقها خلال الفترة ذاتها من عام 2020.

«الدار العقارية»

وفي سوق أبوظبي، اجتذب سهم «الدار العقارية» المدرج في سوق أبوظبي 23.2 مليار درهم من خلال التداولات على 6.4 مليون سهم، ليرتفع 17.46% إلى مستوى 3.7 درهم.

وجاء الأداء القوي لسهم الدار، في ظل تحقيق الشركة ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 80% إلى 544 مليون درهم خلال الربع الأول من العام الحالي، وسط توقعات بنتائج إيجابية أيضاً على صعيد النصف الأول من العام 2021، مع زيادة الطلب على المشاريع التطويرية السكنية في أبوظبي.

نتائج الشركات

وأكد خبراء ل«الخليج» وجود تحسن نسبي في نتائج شركات القطاع العقاري، مع الأخذ بعين الاعتبار الدعم والمشاريع الحكومية لشركة «الدار» العقارية والذي انعكس بشكل إيجابي على نتائج هذه الشركة، فيما أظهرت نتائج شركة إعمار العقارية تحسناً لاسيما مع اعتمادها على التنويع، رفقة شركاتها التابعة «إعمار مولز» و«إعمار للتطوير». وأشاروا إلى وجود عمليات ارتداد في أسعار القطاع العقاري بشكل بعد الانخفاض الذي شهدته العام الماضي نتيجة ظروف فيروس كورونا، وكذلك الفجوة بين العرض والطلب، مشددين إلى وجود قوة في الطلب خصوصاً في الربع الأول من العام الجاري والتي ستستمر إلى فترة طويلة مع الانفتاح الاقتصادي الذي حسن من شهية المستثمرين.

تقارير متفائلة

ويأتي ذلك تزامناً مع تقرير حديث من بنك جولدمان ساكس، أبدى تفاؤله حيال تعافي أسواق العقارات في الإمارات ودبي تحديداً، محتفظاً بالنبرة المتفائلة نفسها في تقريره عن القطاع في يناير، مؤكداً وجود بوادر انتعاش خضراء لقطاع العقارات.

وبحسب التقرير هناك مُحفّزان رئيسيان للتعافي في القطاع العقاري خلال الربع الحالي: الأول هو خفض الأسعار الذي يؤدي إلى تحسين القدرة على تحمل التكاليف وبالتالي زيادة الطلب على العقارات. أما الثاني فيتمثل في وقف عمليات إطلاق المشاريع الجديدة، مما يؤدي إلى تحسين نظرة العرض والطلب المستقبلية، وبالتالي أداء أفضل من المتوقع من حيث نمو الطلب والأسعار.

ونقلت «بلومبيرج» عن محللين لدى مورجان ستانلي قولهم إن الطلب القوي ونمو العرض في سوق العقارات السكنية بدبي بلغ ذروة جديدة، وأن ارتفاع أسعار العقارات السكنية سيستمر لفترة طويلة.

وفي السياق كانت «بلومبيرج» قد نقلت عن محللين لدى «مورجان ستانلي» أن الطلب القوي ونمو العرض في سوق العقارات السكنية بدبي بلغ ذروة جديدة، وأن ارتفاع أسعار العقارات السكنية سيستمر لفترة طويلة.

أداء الأسهم منذ مطلع 2021:

* «إعمار العقارية» + 14.16%

* «إعمار للتطوير» + 30.5%

* «داماك» + 7.69%

* «ديار للتطوير» + 8.2%

* « «رأس الخيمة العقارية» + 16.25%

* « «الاتحاد العقارية» -1.78%