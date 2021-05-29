شكرا لقرائتكم خبر عن «داخلية أوزبكستان» تطلع على «أمن دبي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - زار توراخوجيف نجم الدين سديروفيتش، نائب وزير الشؤون الداخلية الأوزبكستاني لشؤون تكنولوجيا المعلومات، الإدارة العامة لأمن المطارات، ومركز الاتصال 901 في الإدارة العامة للعمليات، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي قام بها للقيادة العامة لشرطة دبي، للاطلاع على أحدث الأنظمة والبرامج والممارسات التي تطبقها شرطة دبي.

وكان في استقباله، العميد علي عتيق بن لاحج مدير الإدارة العامة لأمن المطارات، والعقيد تركي بن فارس، مدير إدارة مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات، وعدد من الضباط من شرطة دبي ووزارة الداخلية، وبحضورمسؤولين من وزارة داخلية أوزبكستان.

واطلع سديروفيتش، على غرفة العمليات بالإدارة العامة لأمن المطارات.