شكرا لقرائتكم خبر عن يسرقون مديراً مالياً بمعاونة أحد أصدقائه والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: محمد ياسين

أصدرت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات بدبي، حكماً بسجن عصابة آسيوية تضم أربعة أشخاص أحدهم هارب، 3 سنوات وتغريمهم 6250 درهماً وإبعادهم عن الدولة بعد قضاء محكوميتهم، لإدانتهم بسرقة نفس مبلغ الغرامة بالإضافة إلى سرقة بطاقات بنكية وحاسب آلي وهاتف من داخل فيلا مدير مالي.

تعود تفاصيل الواقعة إلى أغسطس الماضي حين تقدم مدير مالي آسيوي (33 عاماً) ببلاغ يفيد بالاعتداء عليه وسرقته من قبل عدة أشخاص من الجنسية الآسيوية من داخل فيلا أثناء نومه، وحسب إفادته في التحقيقات فإنه فوجئ بثلاثة أشخاص يرتدون كمامات طبية يقتحمون غرفة نومه وتقدم إليه أحدهم لتقييد حركته بينما قام الآخر بتكميمه واعتدى عليه المدان الثالث بقضيب حديدي على رأسه عدة مرات.

وذكر المجني عليه أنه حاول مقاومة المدانين إلا أنه لم يتمكن لكثرة عددهم وشدة الآلام جراء ما تعرض له من اعتداء لكنه تمكن من نزع كمامة أحد المدانين الذي وضع كيساً بلاستيكياً على رأسه ولاصقاً على فمه.

وتابع المجني عليه أن أفراد العصابة تركوه بعد سرقة محفظته التي تحتوي على 6500 درهم إماراتي فضلاً عن مبالغ مالية من عملات متنوعة و7 بطاقات بنكية وبطاقة هوية فضلًا عن هاتف وجهاز حاسوب وفروا من الفيلا.

وذكر شرطي في تحقيقات النيابة أن فريقاً من التحريات تمكن من تحديد هوية أحد المدانين والقبض عليه حيث أقر بسرقة الفيلا موضع الدعوى بالاشتراك مع ثلاثة من نفس الجنسية أحدهم يقطن في نفس المكان ساعدهم في الولوج إلى الفيلا بعد منحهم كافة تفاصيل قاطنيها وقطع التيار الكهربائي عنها.

وتابع الشرطي أن المدان اعترف بأنه اعتدى على المجني عليه بقضيب حديدي على رأسه وقام تكميمه بمساعدة المدانين الآخرين ومن ثم سرقة محفظته وجهاز حاسوب وهاتف والفرار من مكان الحادث، فتم القبض على المدانين الذين أقروا بجريمتهم.