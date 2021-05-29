شكرا لقرائتكم خبر عن 6 توصيات برلمانية لتدعيم العلاقات العربية والأفريقية أبرزها التكامل مع السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يناقش مجلس الشيوخ غدا خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، غدا تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2021/ 2022 العام الرابع من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل(2018/ 2019- 2021/2022)

ووضعت اللجنة فى تقريرها عددا من التوصيات للحكومة ومن بينها توصيات تتعلق بلجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ وتشمل:

1- اتساقا مع توجيهات الدولة والقيادة السياسية تؤكد اللجنة على أهمية مشروعات التكامل مع دولة السودان خاصة على صعيد الاستثمار الزراعى والحيوانى بما يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين ويرتقى بالعلاقات المشتركة حتى تصل إلى تحقيق الأهداف المشتركة بين الدولتين.

2- التاكيد على الدور الكبير الذى تلعبه التجارة البينية العربية فى تعزيز العلاقات بين الدول العربية وتطالب اللجنة ببذل المزيد من الجهود لعقد اتفاقيات تجارة مشتركة مع الدول العربية وتفعيل الاتفاقيات غير المفعلة حتى الآن.

3-توصى اللجنة بضرورة تأهيل الشركات المصرية لتكون قادرة على الدخول فى شراكات مع الكيانات المستهدفة دولية، وأن يكون الاستهداف بناء على طلب ومشاورات مع رجال الأعمال المصريين المؤهلين للتعاون مع المستثمرين الأجانب.

4- ترى اللجنة أهمية تثمين جهود الدولة والقيادة السياسية فى تنفيذ المشروعات التنموية مع دول حوض نهر النيل فى إطار تعاونی يضمن تعزيز العلاقات المشتركة وخلق مصالح استراتيجية تحقق مصالحها

5- تشيد اللجنة بمشروع الربط الكهربائى مع السودان الشقيق وتأمل أن يؤدى هذا المشروع إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين بما يتناسب مع الروابط الأزلية العميقة التى تربط بين شعبيهما.-توصى اللجنة بسرعة تنفيذ مشروع إنشاء وكالة الفضاء الأفريقية بما يعزز دور مصر الريادى أفريقيا.