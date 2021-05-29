محافظ جنوب سيناء: 2 مليار دولار إيرادات متوقعة من السياحة الاستشفائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أن المحافظة عازمة علي أحداث تطوير كبير في مجال السياحة الصحية والاستشفائية، ورعايتها من أجل وضع اسم مصر على خريطة السياحة العلاجية العالمية، خاصة وأن المحافظة تتمتع بالعديد من المقومات الطبيعية التي تؤهلها لقيادة المشروع، متوقعًا أرباح تتجاوز 2 مليار دولار لهذا النمط.

وأضاف "فودة"، خلال جولته لعدد من مدن المحافظة، اليوم السبت، برفقة عدد من النواب والمسئولين، أن مصر تمتلك قدرات هائلة في السياحة الاستشفائية سواء أماكن طبيعية بمدن جنوب سيناء مثل سانت كاترين وطور سيناء ورأس سدر، بالإضافة إلى الجو الذي تمتاز به المحافظة، مشددًا على ضرورة تكاتف جميع الجهات المعنية لوضع مصر على الخريطة العالمية للسياحة الصحية والاستفادة من أهم مناطق الاستشفاء على مستوى العالم.

وأوضح محافظة جنوب سيناء، أن مصر تمتلك 1346 موقعًا استشفائيًا إذا جرى استغلالها ستحقق دخل 10 مليارات سنويًا تساعد في التنمية من خلال بناء مجتمعات سياحية وعمرانية.

بدوره أكد المهندس هاني العسال عضو مجلس الشيوخ خلال لقائه بمحافظ جنوب سيناء، أن هناك الكثير من المناطق داخل محافظة جنوب سيناء والتي سيتم العمل على تطويرها خلال الفترة المقبلة لتصبح المحافظة رائدة في السياحة الاستشفائية بالمياة الكبريتية، نظرا لمعالجته 187 مرضًا جلديًا وأمراض مناعية.

أضاف العسال، أن جنوب سيناء تمتلك كثير من المقومات والإمكانيات التي تؤهلها لحجز مكانة دولية في مجال السياحة العلاجية، مؤكدًا أن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء لديه خطة كاملة لتطوير السياحة بالمحافظة وبدأ في تنفيذها بالفعل كما انه يجرى عددا من الاجتماعات مع المسئولين بالمحافظة لتطوير السياحة العلاجية وزيادة الإقبال عليها خلال الفترة المقبلة.

وقال العسال، إن رأس سدر وحمام وموسى وحمام فرعون وغيرها من المناطق تمتاز بقدرات هائلة فى السياحة العلاجية والتى بدورها ستكون عامل جذب مهم لكثير من السياح خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أنه تم عمل عدد من الموتمرات التمهيدية للسياحة الاستشفائية تمهيدا لعرض مؤتمر عالمي اختر رعاية رئيس الجمهورية الذي وجه بإنشاء الهيئة القومية للسياحة الاستشفائية

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