البيلاروسيون محاصرون بعد قطع الروابط الجوية

مع تصاعد الخوف من القمع بين سكان بيلاروسيا، بعد اعتقال صحفي منشق تم تحويل طائرته قسراً إلى مينسك، يشعر أولئك الذين يريدون مغادرة البلاد بأنهم محاصرون، حيث حظر الاتحاد الأوروبي الرحلات الجوية من بيلاروسيا، بعد أن تم تحويل مسار طائرة نفاثة إلى مينسك، في وقت سابق من هذا الأسبوع، واعتقلت السلطات صحفيًا منشقًا كان على متنها.

وهذا يترك البيلاروسيين المعارضين أمام خيارات قليلة، للخروج من الحكم الاستبدادي للرئيس ألكسندر لوكاشينكو.

وذكرت تاتسيانا هاتسورا يافورسكا، التي تقود مجموعة حقوقية تساعد المفرج عنهم من السجن، على التكيف مع الحياة وتنظم أيضًا مهرجانات للأفلام الوثائقية، «لقد تحولنا إلى رهائن».

وقالت لوكالة أسوشيتيد برس: «صعّدت السلطات من القمع في الأشهر الأخيرة لإثارة أجواء الخوف».