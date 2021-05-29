البيلاروسيون محاصرون بعد قطع الروابط الجوية

وهذا يترك البيلاروسيين المعارضين أمام خيارات قليلة، للخروج من الحكم الاستبدادي للرئيس ألكسندر لوكاشينكو.
وذكرت تاتسيانا هاتسورا يافورسكا، التي تقود مجموعة حقوقية تساعد المفرج عنهم من السجن، على التكيف مع الحياة وتنظم أيضًا مهرجانات للأفلام الوثائقية، «لقد تحولنا إلى رهائن».
وقالت لوكالة أسوشيتيد برس: «صعّدت السلطات من القمع في الأشهر الأخيرة لإثارة أجواء الخوف».
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