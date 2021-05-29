التمسك بموعد الانتخابات في ليبيا

التقى رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، المبعوث الأممي لدى ليبيا، يان كوبيش، وبحثا آخر تطورات العملية السياسية في ليبيا.

وجاء في بيان لمجلس النواب الليبي أن صالح «أكد خلال اللقاء مع المبعوث الأممي، على تمسكه بموعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ودعم المفوضية العليا للانتخابات، للوفاء بالاستحقاق الانتخابي».

كما شدد على «جدية مجلس النواب في دعمه لتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، في موعدها في 24 من ديسمبر من العام الجاري»، مؤكدا على «ضرورة أن يكون انتخاب الرئيس القادم للبلاد بشكل مباشر من الشعب».

ويذكر أن تعيين حكومة الوحدة الوطنية في مارس، لقي قبولا لدى الطرفين الرئيسيين في الأزمة الليبية، في خطوة تعتبر أفضل أمل للسلام منذ سنوات، رغم استمرار العديد من العقبات الكبيرة.

ولدى حكومة الوحدة الوطنية تفويض، لتوحيد مؤسسات الدولة التي قسمتها سنوات من الحرب، ولتحسين الخدمات الحكومية والتجهيز لإجراء انتخابات وطنية في ديسمبر القادم.