هذه آخر تطورات تفشي كورونا عبر العالم

ابوظبي - سيف اليزيد - في ما يأتي آخر التطورات المتعلقة بانتشار فيروس كورونا المستجد عبر العالم في ضوء أحدث الأرقام والتدابير الجديدة والأحداث البارزة اليوم السبت:

- متحور جديد في فيتنام:

أعلنت فيتنام، التي بقيت حتى وقت قريب بمنأى عن كوفيد-19، رصد متحور جديد للفيروس ينتقل بسرعة في الهواء، وهو مزيج من المتحورين الهندي والبريطاني، وفق ما نقلت وسائل إعلام حكومية.تواجه البلاد موجة جديدة من الإصابات في أكثر من نصف مناطقها، بما في ذلك الصناعية والمدن الكبرى وبينها هانوي ومدينة هوشي منه.

- لقاح «فايزر» فعال ضد المتحور الهندي:

أظهرت دراسة، أجراها باحثون في معهد باستور الفرنسي، أن لقاح «فايزر-بيونتك» ينتج أجساما مضادة قادرة على تحييد المتحور البريطاني وكذلك الهندي ولكن مع «انخفاض طفيف في الفعالية» ضد الأخير.

- حفل تجريبي في باريس:

يشارك 5 آلاف شخص يضعون الكمامات في حفل لمجموعة الروك الفرنسية «أندوشين»، اليوم السبت، تجرى خلاله دراسة علميّة منتظرة حول كوفيد-19. وتهدف الدراسة إلى معرفة مدى تأثير حضور الحفل في انتشار العدوى بين الجمهور.

- تذاكر حفل بـ18 دولارا للمطعمين وبألف لغيرهم:

حدد سعر تذكرة حضور حفل مجموعة «تين إيدج بوتل روكت» الذي سيقام في 26 يونيو المقبل في ولاية فلوريدا الأميركية بـ18 دولارا أميركيا للأشخاص المطعمين، فيما سيتعيّن على غير الملقحين دفع 999,99 دولار في مقابل تذكرة الحضور.

- إسبانيا تعيد فتح موانئها أمام السفن السياحية الشهر القادم:

أعلنت الحكومة الإسبانية أن سفن الرحلات السياحية الدولية ستكون قادرة على الرسو في موانئ البلاد اعتبارا من 7 يونيو بعد إغلاقها أمامها منذ ظهور الوباء.

- ماراثون تطعيمي في لبنان:

أفادت السلطات اللبنانية أنها طعمت، اليوم السبت، أكثر من عشرة آلاف شخص في إطار «ماراثون» تطعيم ضد فيروس كورونا نظمته وزارة الصحة.

- أكثر من 3,52 مليون وفاة:

تسبب فيروس كورونا بوفاة 3,524,960 شخصا في العالم منذ أبلغ عن ظهور المرض نهاية ديسمبر 2019، حسب تعداد يستند إلى مصادر رسميّة، اليوم السبت عند الساعة 10,00 ت غ.

وتأكدت إصابة أكثر من 169,379,970 شخصًا بالفيروس منذ ظهوره. وتعافت الغالبية العظمى من المصابين رغم أن البعض استمر في الشعور بالأعراض بعد أسابيع أو حتى أشهر.