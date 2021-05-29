حفتر يدلي بتصريحات مهمة في ذكرى انطلاق "عملية الكرامة"

ابوظبي - سيف اليزيد - أدلى قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، اليوم السبت، بتصريحات مهمة بمناسبة ذكرى انطلاق "عملية الكرامة".

وقال، خلال استعراض عسكري اليوم السبت في مدينة بنغازي احتفالاً بالذكرى السابعة لانطلاق العملية "لن نتردد في خوض المعارك من جديد لفرض السلام بالقوة، إذا ما تمت عرقلته بالتسوية السلمية المتفق عليها. وقد أعذر من أنذر".

وأضاف المشير حفتر، بحسب ما نقلت عنه تقارير إخبارية، "لقد آن الأوان للتصالح والتسامح لنبني معاً ليبيا الجديدة، ليبيا الخير والسلام وليبيا الأمن والسلام".

واستطرد حفتر قائلاً "ندعو إلى حل المجموعات المسلحة في طرابلس والتوجه نحو الانتخابات دون مماطلة ونتمنى أن تكون انتخابات شعبية مباشرة".

ومضى قائلاً إن قوات الجيش الوطني الليبي كانت قريبة من "تحرير طرابلس"، لكن العالم "هرع لوقف الزحف"، مؤكداً أن كل المؤتمرات الدولية التي انعقدت لاعتماد المسار السلمي وعلى رأسه مؤتمر برلين من أجل السلام، لم تكن إلا نتيجة "القرار الصائب بتوجيه قواتنا نحو العاصمة طرابلس".

وشدد حفتر على أن هذه المؤتمرات ما كان لها أن تنعقد وما كان لحكومة الوفاق أن تترك أماكنها وترحل، إلا "بعدما تحركت قواتنا وحاصرت العاصمة".

وشاركت في الاستعراض وحدات عسكرية من القوات البرية والقوات البحرية والقوات الجوية وقوات الدفاع الجوي وحرس الحدود وقوات إدارة الصاعقة والمظلات.

وقال الناطق باسم ما يسمى بالجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، في مؤتمر صحفي أمس الجمعة، إن الاستعراض العسكري "لا يستهدف أحداً"، مضيفاً "نحن في حالة حرب ضد الإرهاب والجريمة، وما زلنا نطارد ذئاباً منفردة".